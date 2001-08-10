Четыре школы Сахалина присоединились к экоуроку

Четыре сахалинских школы присоединились к экологическому уроку «Моря России: сохранение морских экосистем», цель которого - рассказать школьникам о роли рыболовства в современном мире и важности грамотного распоряжения дарами морей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на движение ЭКА.

Регистрация для проведения урока открыта на сайте сохранимморя.рф, где можно бесплатно получить необходимый комплект материалов для младших и средних-старших классов. В каждом наборе - методическое пособие и видеогид для подготовки к уроку, красочная анимированная презентация, игровые материалы и складная книжка-памятка с полезными советами.

После проведения урока все учителя, приславшие отзыв с фотографиями занятия, получат почетный диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы. Занятие могут провести для детей не только педагоги, но и родители и волонтеры. Специальной подготовки для этого не требуется.

В ходе урока ребята «окунаются» в насущные проблемы морей и в игровой форме исследуют способы их решения. Они узнают о значении морей и их ресурсов для всего человечества, о том, как добывают рыбу в современном мире и может ли она закончиться, а главное - что может сделать каждый из нас для сохранения морских экосистем.

Всего к проведению урока «Моря России: сохранение морских экосистем» в этом году уже присоединились более 2000 учителей из всех российских регионов. Это четвертый урок из серии общероссийских интерактивных уроков «Сохраним живую природу России». Первые уроки «Лес и климат», «Сохранение редких видов» и «Моря России: угрозы и сохранение» провели в своих классах более 25 тысяч учителей по всей России.