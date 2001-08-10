Плотность костной ткани будут измерять в Южно-Сахалинске новым аппаратом

В Сахалинской области берут под контроль лечение остеопороза. Уникальное медицинское оборудование для измерения плотности костной ткани установили в консультационно-диагностическом центре Южно-Сахалинска. Современный денситометр, единственный аналог которого имеется лишь в областной больнице, позволит выявлять остеопороз на ранних стадиях.

Пациенты с подозрением на хрупкость костей смогут пройти в лечебном учреждении максимально полное и точное обследование. Новейший прибор позволяет проверять минеральную плотность и пористость костей.

– Диагностика остеопороза чрезвычайно актуальна из-за распространенности этого заболевания у жителей, – рассказал врач-рентгенолог консультативного диагностического центра Андрей Крукович. – Охват пациентов будет очень большой. Направлять своих пациентов к нам будут реабилитологи, гинекологи, эндокринологи, травматологи и нейрохирурги.

Достоинства нового оборудования – минимальная лучевая нагрузка для пациента и медперсонал и высокая скорость обследования. За две смены в течение рабочего дня сотрудники медучреждения будут принимать до 60 пациентов.

­­– Денситометр – уникальный прибор, – отметил главный врач консультационного диагностического центра Олег Саяпин. – По программе госгарантий мы обеспечим доступность оказания диагностической помощи жителям. Планируется, что ожидание приема по направлению не составит более 1-2 дней. По полису ОМС обследование будет бесплатным. Все, что нужно для того, чтобы попасть к специалисту, – взять направление у лечащего врача по месту обслуживания.

Сейчас специалисты консультативного диагностического центра Южно-Сахалинска уточняют методику диагностирования. Первые обследования на новом оборудовании рентгенологи начнут проводить с 9 января. До конца 2020 года аппарат будет работать в тестовом режиме.

Напомним, в этом году губернатор Валерий Лимаренко инициировал в островном здравоохранении масштабные изменения. На переоснащение медучреждений из областного бюджета выделили 2,7 миллиарда рублей. Было приобретено 225 единиц новейшей техники, в том числе денситометр стоимостью более 6 миллионов рублей.