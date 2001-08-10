Южно-сахалинские детские сады подводят итоги года

Детские сады Южно-Сахалинска подводят итоги года. Как ТИА "Острова" рассказали в городской мэрии, в течение года воспитанники дошкольных учреждений активно принимали участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах и фестивалях.

- В 2019 году проведено 40 мероприятий различного уровня, направленных на интеллектуальное, творческое, духовно-нравственное, физическое развитие и здоровьесбережение детей, в которых приняли участие более 2600 дошкольников, - отметили в департаменте образовния.

Так, проект «Планета здоровья» детского сада №55 «Веснушка» занял второе место в номинации «Лучший проект по здоровому питанию» во всероссийском конкурсе «Здоровые города России».

В Южно-Сахалинске приоритетными направлениями являются развитие технического творчества и естественно-научной направленности. В дошкольных образовательных организациях по этим направлениям занимается 780 ребят в возрасте 5-7 лет. Восемь детских садов выиграли денежные премии на реализацию робототехнической деятельности: «Полянка», «Жемчужина», «Бусинка», «Ручеек», «Ромашка», «Улыбка», «Семицветик» и «Лебёдушка». А детские сады «Матрешка» и «Полянка» приняли участие во всероссийском научно-практическом семинаре «Естественно-научное и инженерно-техническое образование детей дошкольного возраста: от научной концепции к вариативной практике», который состоялся в Москве.

В рамках городского проекта «Островок детства» воспитанники детских садов участвовали в «Фестивале спорта», «Веселых стартах», в фестивале «Мы разные, мы вместе!», а также в городских конкурсах «Уроки безопасности», «Наследники Победы», «Шахматный (шашечный) турнир».

Также дошкольные учреждения Южно-Сахалинска в течение всего года принимали активное участие в городских мероприятиях, приуроченных к Году театра. В каждом дошкольном учреждении поставлены десятки небольших постановок. Педагогические коллективы включили в образовательный процесс постановку театральных представлений. Воспитатели и родители самостоятельно шили костюмы для детских сценок и мини-спектаклей, приобретали инвентарь. В группах организовали театральные уголки. Дети с удовольствием разучивали свои роли, готовили стихи и песни.

Масштабным мероприятием Года театра стала постановка сказки «Муха-цокотуха». Премьера, в которой приняли участие воспитанники различных детских садов города, состоялась в апреле в театре кукол. А осенью ребята выступили на сцене под открытым небом в городском парке. Показ с участием более 140 дошкольников вошел во внеконкурсную программу уличных представлений V сахалинского международного фестиваля театра кукол «На островах чудес». Художественным руководителем программы музыкально-театральной постановки детей стала заведующая детским садом №57 «Бусинка» Людмила Гилевич.

В самой «Бусинке» сейчас идут репетиции к финальным выступлениям и закрытию Года театра. В декабре запланирован показ театральных постановок для родителей воспитанников. У каждой группы в зависимости от возврата свой формат: сценка или театрализованная постановка. Подводят в учреждении и итоги минувшего года, который был насыщен участием педагогического коллектива и воспитанников в различных мероприятия и конкурсах.

- Помимо мероприятий, которые регулярно проходят в стенах нашего сада, мы участвуем и в общегородских проектах, - рассказывает воспитатель группы «Капельки» Лариса Нестеренко. - Например, участвовали и заняли призовые места в конкурсе исследовательских работ и творческих проектов дошкольников «Я – исследователь». Педагогический коллектив всегда участвует в чеховской конференции. В этом году мы совместно с нашими родителями разработали уникальную книжку - адаптировали для дошкольников рассказ «Каштанка». И, конечно, всегда наш сад участвует в спортивных соревнованиях.

Разноплановый образовательный процесс, который отлажен заведующей в «Бусинке», приветствуют родители воспитанников сада.

- Каждый раз заведующая предлагает что-то новое, ее идеи поддерживают педагоги. В итоге наши дети получают возможность участвовать в мероприятиях вне стен детского сада, - добавила Алина Копыл. - Меня, как представителя родительского комитета, очень воодушевляет активная позиция заведующей. Дети выезжают на различные конкурсы, участвуют в культурной жизни города. Все это плодотворно сказывается на их развитии и социализации.

Сейчас детские сады городского округа активно готовятся к новогодним утренникам.