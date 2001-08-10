Южносахалинцев приглашают на курсы по фотоискусству
Фотомастерская «Лист» приглашает молодежь на курсы по фотографии. Это будет бесплатное обучение от профессионалов своего дела. Организационный сбор желающих познать азы и суть светописи состоится 8 декабря в 12:00 в клубе «Альтаир» (Южно-Сахалинск, пр. Мира 263б). Там расскажут, как будет проходить обучение и какие практические занятия ожидают слушателей курса, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Центра молодежных инициатив.
- Курс рассчитан для тех, кто хочет прекрасно понимать, что такое фотография, и делать хорошие и качественные кадры. Обучение будет проходить в течение полугода. Участники пройдут все этапы: от истории фотографии и технических аспектов до создания и оформления своей серии, - рассказал руководитель фотомастерской «Лист» Александр Гайворон.
Фотомастерская «Лист» появилась 2018 году. За это время участники воплотили в жизнь курсы по аналоговой фотографии, проводили лекции, в 2019 году открыли экспозицию «Фотоочерки о Сахалине», участвовали в V Международном фестивале театров кукол «На островах чудес», по окончанию которого была представлена отчётная выставка.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:00 Сегодня Четыре школы Сахалина присоединились к экоуроку
09:50 Сегодня Японии предложили участвовать в перспективных сахалинских проектах
- 09:20 Сегодня Пожарные потушили склад в Южно-Сахалинске
- 11:00 Сегодня Сахалинские семьи будут получать выплаты на ребенка до трех лет
18:00 28 Ноября Здание интерната в Горнозаводске будет более доступным для инвалидов
- 17:30 28 Ноября Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды
- 13:00 28 Ноября Первое, второе и сыр предложили китайцам сахалинцы
- 10:40 29 Ноября Сахалинцы отправятся на спартакиаду специальной Олимпиады России
- 15:15 18 Ноября К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
- 13:00 14 Ноября Неоплаченные штрафы едва не сорвали сахалинцу выезд за границу
- 11:30 22 Ноября Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе
- 16:20 13 Ноября Двенадцать районов островного региона охватит циклон
Выбор редакции
- 11:00 Сегодня Сахалинские семьи будут получать выплаты на ребенка до трех лет
- 17:00 3 Декабря Один из близнецов Кузнецовых с мамой отправился на лечение в Москву
- 13:00 3 Декабря «Доступной поликлиникой» станут четыре сахалинских медучреждения
- 17:30 2 Декабря Сахалинец сделал "селфи" на фоне горящего дома своей бывшей жены
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?