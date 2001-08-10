Тихоокеанское
информационное агентство
5 Декабря 2019
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14:00, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают на курсы по фотоискусству

Фотомастерская «Лист» приглашает молодежь на курсы по фотографии. Это будет бесплатное обучение от профессионалов своего дела. Организационный сбор желающих познать азы и суть светописи состоится 8 декабря в 12:00 в клубе «Альтаир» (Южно-Сахалинск, пр. Мира 263б). Там расскажут, как будет проходить обучение и какие практические занятия ожидают слушателей курса, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Центра молодежных инициатив.

- Курс рассчитан для тех, кто хочет прекрасно понимать, что такое фотография, и делать хорошие и качественные кадры. Обучение будет проходить в течение полугода. Участники пройдут все этапы: от истории фотографии и технических аспектов до создания и оформления своей серии, - рассказал руководитель фотомастерской «Лист» Александр Гайворон.

Фотомастерская «Лист» появилась 2018 году. За это время участники воплотили в жизнь курсы по аналоговой фотографии, проводили лекции, в 2019 году открыли экспозицию «Фотоочерки о Сахалине», участвовали в V Международном фестивале театров кукол «На островах чудес», по окончанию которого была представлена отчётная выставка.

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