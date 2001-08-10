Неделя приемов граждан проходила с 25 ноября по 1 декабря и была приурочена к 18-й годовщине создания «Единой России». Она была насыщенной и результативной, отметила руководитель региональной общественной приемной партии, депутат областной Думы Наталья Захарчук, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу партии.

По сравнению с прошлым годом возросла активность граждан, воспользовавшихся возможностью пообщаться с властью. В этот период интенсивный диалог с гражданами вели члены правительства Сахалинской области, 18 депутатов областной Думы, 73 депутата муниципальных собраний, руководители и специалисты органов исполнительной власти и местного самоуправления, актив партии «Единая Россия». В ходе недели были опробованы различные форматы работы (личные приемы, совместные консультации, круглые столы и тематические встречи). На 139 площадках прошли 202 приема граждан и 75 различных мероприятий, которые охватили 1734 человека.

Особую роль сыграли тематические приемы, инициированные партией по наиболее актуальным вопросам, отметила Наталья Захарчук. К таким, например, можно отнести соцподдержку молодых семей в решении жилищного вопроса. Более сорока южносахалинцев собрались в региональной общественной приемной партии, чтобы получить разъяснения о механизме социальных выплат в рамках муниципальной жилищной программы для молодых семей.

Востребован был и тематический прием для многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В Чапланово и Чехове специалисты пенсионного фонда на выездных тематических приемах консультировали сельчан о порядке досрочного выхода на пенсию. Прошли круглые столы, на которых обсуждались вопросы: в Томари - здравоохранения и социального обеспечения, в Холмске - привлечения специалистов в социальные учреждения, в Корсакове - развития детского спорта, образования и кадрового обеспечения школ, в Долинске – по здравоохранению и поддержке старшего поколения. В Холмске и Углегорске для школьников провели правовые уроки в виде экскурсии в отдел ЗАГС. В Тымовском организовали День правовой помощи учащимся политехнического центра №2 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Традиционно больше всего у граждан вопросов по качеству предоставления жилищно-коммунальных услуг (38%), обеспечению жильем – 19% (переселение из ветхого и аварийного жилья, улучшение жилищных условий). 17% обращений касались сферы социального обеспечения, 9% – здравоохранения (отсутствие узких специалистов в районе, выезд на лечение), по 2% - образования (нехватка мест в детские сады), спорта (поддержка детского и ветеранского спорта, оплата специалистов спортшкол), транспорта и связи.

Часть вопросов была решена непосредственно в ходе приема, остальные взяты в работу. Теперь их предстоит проанализировать местным политсоветам партии. Вопросы, тематика которых выходит за рамки муниципальной компетенции, будут переданы в региональную комиссию по работе с обращениями граждан для поиска решений затронутых проблем, сообщили в региональной общественной приемной партии.