Сахалинец выиграл в лотерее больше трех миллионов рублей
Удача улыбнулась одному из жителей Сахалинской области. По итогам 11 299-го тиража «Гослото «5 из 36» он выиграл суперприз в размере 3 261 232 рублей. Билет счастливчику обошелся всего в 40 рублей, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на "Столото".
Тиражи «Гослото «5 из 36» проходят пять раз в день. По правилам, чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации.
Он угадал числа 25, 35, 16, 7, 1 в первом поле билета и 3 — во втором. По какому принципу сахалинец выбирал эти числа, станет известно, когда он обратится за выигрышем в лотерейный центр «Столото»
- По статистике государственных лотерей, с начала 2019 года в Дальневосточном федеральном округе суммы свыше 1 000 000 рублей выиграли 36 участников лотерей. В 2018 году в округе появились 33 лотерейных миллионера. Поздравляем нового победителя и ждем его для оформления выигрыша, - отмечают в "Столото".
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