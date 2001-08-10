Южно-Сахалинску придадут облик курортного облика
Администрация Южно-Сахалинска совместно с оператором проекта по реновации областного центра - архитектурным бюро RTDA (Москва), одновременно с разработкой архитектурно-градостроительных концепций обновления пилотных микрорайонов, готова начать работу над дизайн-кодом городской среды, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Напомним, что в этой работе перед администрацией областного центра, в том числе стоит задача придать Южно-Сахалинску облик курортного города.
- Города-курорты - необычные города, - говорит генеральный директор бюро RTDA Марина Лепешкина. - Объекты сферы обслуживания, имеющиеся в каждом таком городе, рассчитаны как на жителей, так и на отдыхающих. В результате торговля, туризм, ресторанный бизнес, оздоровительные услуги в городе-курорте часто играют роль главных отраслей экономики, определяющих жизнь города. Кроме того, для города-курорта особое значение имеет имидж, бренд, обязанность быть привлекательным.
В рамках разработки дизайн-кода будет проведено брендирование города: разработаны логотип, фирменные цвета, фирменные шрифты, используемые в городских элементах благоустройства, системах навигации и вывесках, а также предложены принципы внедрения бренда в городскую среду. Для этой работы планируется привлечь креативные бюро, в том числе возможно участие студии Артемия Лебедева. Обсуждение предполагаемого сотрудничества намечено на ближайшее время.
Отдельной большой работой будет определение принципов благоустройства городской среды (Принципы благоустройства общественных территорий; Принципы благоустройства приватных территорий; Принципы регламентирования облика зданий и сооружений).
Кроме этого, будут разработаны системы навигации; правила размещения и оформления информационных конструкций, в том числе на фасадах зданий, строений, сооружений; принципы и правила размещения уличной мебели; рекомендации по размещению и обустройству нестационарных торговых объектов. Отдельно будут сформулированы правила по оформлению фасадов зданий и сооружений.
Каждый этап разработки элементов дизайн-кода будет обсуждаться с максимальным привлечением активной общественности и жителей города. Планируется, что такие встречи будут проходить на различных диалоговых площадках не реже одного раза в месяц. Поскольку последующее внедрение дизайн-кода коснется, в том числе и оформления коммерческих объектов, особое внимание будет уделено взаимодействию с бизнес-сообществом. Предприниматели также станут активными участниками ежемесячных обсуждений, где смогут высказать свои идеи и предложения по вопросам оформления городского пространства.
Важным блоком работы будут предложения по внесению изменений и разработке нормативно-правовых документов, которые буду регулировать внедрение дизайн-кода в городскую среду. Планируется, что после общественных обсуждений, в октябре 2020 года проект дизайн-кода будет внесен на рассмотрение Городской Думы Южно-Сахалинска.
Первые результаты данной работы будут использованы в проектах по обновлению территорий 4, 7 и 8 микрорайонов города, которые выбраны пилотными для проведения реновации.
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