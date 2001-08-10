Поликлинике №4 Южно-Сахалинска присвоен статус доступной
Поликлинике №4 Южно-Сахалинска присвоен статус доступной. Накнануе на фасаде медучреждения установили почетный знак «Доступная поликлиника». Оно признано лучшим по созданию комфортной среды и благоприятных условий для оказания медицинской помощи. Подобные таблички в ближайшее время украсят фасады еще ряда региональных учреждений здравоохранения.
Как ТИА "Острова" сообщили в региональном правительстве, с инициативой присуждать статус «Доступной поликлиники» учреждениям здравоохранения в Сахалинской области выступили представители «серебряного» волонтерства. Знаком медицинского качества уже отмечены четыре лечебных учреждения региона – поликлиника №4 Южно-Сахалинска, а также центральные районные больницы Ноглик, Тымовского и Александровска-Сахалинского.
– Лучшие поликлиники области были определены путем народного голосования, – рассказывает руководитель движения «Серебряные волонтеры» на Сахалине Владимир Забелин. – В течение полутора месяцев волонтеры проводили мониторинг медицинских учреждений региона. Встречались с людьми, задавали им вопросы об оказании медицинской помощи, искали слабые места в организации здравоохранения. Во время этой работы появилось предложение отметить почетным знаком лучшие больницы и поликлиники.
Медицинские учреждения оценивали по ряду критериев. Среди них – высокие показатели организации диспансеризации, доступность консультации узких специалистов, обеспеченность населения медицинским персоналом и удовлетворенность жителей медпомощью.
– Коллектив нашего учреждения благодарен за оказанное доверие, – говорит заместитель главного врача по лечебной работе городской поликлиники №4 Юлия Хижняк. – Второй год в нашем лечебном учреждении внедряются «бережливые технологии». Мы организуем потоки пациентов так, чтобы перед кабинетами врачей и диагностических служб не было очередей. Решена проблема поиска амбулаторных карт. Доктора работают в электронной системе МИС БАРС. Есть возможность записи в режиме врач-врач внутри учреждения, а также на диагностические обследования в другие медицинские учреждения областного центра.
В поликлинике №4 Валентина Шатилина обслуживается уже два десятка лет. Женщина отмечает качественное улучшение организации медицинской помощи.
– Исчезли главные атрибуты поликлиники прежних лет – огромные очереди, – говорит она. – Теперь к своему врачу попадаешь по времени, указанному в талоне. Небольшие задержки на приеме бывают. Но они не критичны. Отлично организована в учреждении работа процедурного кабинета. Отдельное спасибо персоналу поликлиники.
Серебряные волонтеры намерены и дальше продолжать работу по улучшению доступности поликлиник. Внести свои предложения или записаться в ряды добровольцев можно по телефону: 89621280190.
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