Итоги работы в 2019 году подвели в сахалинском управлении МЧС
Пленарное заседание, посвящённое итогам работы в 2019 году и постановке задач на 2020 год, провёл губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Среди участников руководители и сотрудники различных органов власти и организаций, которые привлекаются к предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщили ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
«В этом году удалось избежать чрезвычайных ситуаций. Систематические рейды и патрулирования позволили добиться снижения нечастных случаев и предотвратить гибель людей в местах организованного отдыха у воды. В 2019 году подразделениями пожарно-спасательной службы было ликвидировано более 3000 пожаров. Показатель загораний растительности и мусора был значительно снижен», - рассказал начальник Главного областного управления МЧС Андрей Андреев.
На заседании назвали главную причину затянувшегося тушения в селе Березняки, которое произошло 17 октября. Напомним, на въезде в Березняки загорелись два жилых многоквартирных дома, первый пожарный расчёт прибыл к месту через семь минут, немного позже группировка была усилена. Однако, из-за неудовлетворительного противопожарного водоснабжения вместо 4 пожарных стволов на первоначальном этапе огнеборцы использовали только два. В ста метрах от горящего дома был расположен пожарный гидрант, но из-за отключения электроснабжения подача воды была приостановлена, запуск резервного источника электроснабжения насосной станции был произведен с большим опозданием. Сотрудники МЧС доставляли воду с аэродрома «Старорусское», расположенного в трёх километрах от места пожара, а руководитель тушения по обозначенной выше причине был вынужден запросить подкрепление в Долинском пожарно-спасательном гарнизоне и дополнительные автоцистерны муниципальных служб Южно-Сахалинска.
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко обозначил соответствующим структурам срок до конца декабря, в который им предстоит провести служебное расследование. Итогом должно стать привлечение к ответственности лиц, допустивших эту ситуацию.
«Я считаю, что нужно провести проверку и понять, где произошел технический сбой. Не должно быть такой ситуации», - считает руководитель области.
Завершилось заседание торжественной частью, были награждены отличившиеся сотрудники различных органов власти и организаций за добросовестную службу и высокий профессионализм.
В заключение пленарного заседания были поставлены задачи на предстоящий год по различным направлениям деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.
Сегодня, 6 декабря, с главами муниципальных образований и начальниками отделов ГО и ЧС муниципальных образований сотрудники Главного управления МЧС России по Сахалинской области и агентства Сахалинской области по делам ГО и ЧС проведут тематические занятия, на которых будут детально рассмотрены основные проблемные вопросы и предложены способы их решения.
В завершение мероприятия участники сбора посетили выставку специальной и пожарно-спасательной техники.
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