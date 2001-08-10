Судебные приставы приглашают сахалинцев на прием граждан

Управление федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области напоминает, что 12 декабря с 12.00 до 20.00 состоится общероссийский день приема граждан. Кроме того, он пройдет при участии членов общественного совета при управлении, которые дополнительно смогут оказать посетителям консультативную помощь, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное УФССП.

УФССП России по Сахалинской области также напоминает, что с 12.00 до 16.00 будет осуществляться прием граждан по предварительной записи, с 16.00 до 20.00 — в порядке живой очереди.

В областном центре прием граждан и представителей организаций руководством Управления будет проводиться по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 45, предварительная запись ведется по телефону: 8 (4242) 72-25-02. У иногородних граждан по-прежнему есть возможность обратиться на прием к руководству Управления посредством аудиосвязи. Для этого также необходимо заранее записаться по указанному телефону, и явиться с документами, удостоверяющими личность на прием, в отдел судебных приставов по месту проживания.

В структурных подразделениях управления прием будет осуществляться начальниками отделов – старшими судебными приставами отделов судебных приставов, их заместителями и судебными приставами-исполнителями. Адреса и номера телефонов структурных подразделений для предварительной записи можно найти на официальном сайте ведомства.