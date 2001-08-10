Знатоков истории российского спорта выбрали на Сахалине
Сахалинская областная детская библиотека подвела итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады «Символы России. Спортивные достижения». Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.
Мероприятие проводилось по всей стране с целью повышения интереса детей и подростков к спорту России через чтение книг. В островном регионе координатором олимпиады выступила Сахалинская областная детская библиотека. Для проведения олимпиады, в 14 районах области было организовано 35 площадок. В ней приняли участие 810 школьников в двух возрастных группах: от 8 до 10 – 270 ребят и от 11 до 14 лет – 540 человек.
По итогам олимпиады, в возрастной категории 8-10 лет первое место занял Евгений Балышев из Охи. На второй строчке расположилась Виктория Сунякина из Тымовского, а третью поделили Анастасия Косицина из Углегорска и Данил Калугин из Корсакова.
Среди ребят в возрастной группе 11-14 лет на первом месте оказалась Оксана Ильиных из Углегорска, на втором – Ольга Локотаева из Охи и Эльвира Чернякова из Шахтёрска, на третьем – Святослав Киселёв из села Троицкое.
Поощрительные награды получили Валерия Волчок, Владислав Цвиренко, Дмитрий Сусоев, Даниил Николаев, Дарья Саранчина, Станислав Сапрыкин, Арина Горшихина, Владимир Черепенников, Софья Жихарева, Денис Кононов, Денис Якубенко, Анна Бухвалова и Ярослав Чумаков.
Победители олимпиады получат именные дипломы и подарки от всероссийского организационного комитета. Призёрам, занявшим вторые и третьи места, вручат книги от областной детской библиотеки и дипломы всероссийского оргкомитета. Все участники олимпиады получат сертификаты.
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