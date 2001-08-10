«Эковахта Сахалина» хочет запретить «Горному воздуху» рубить лес на горе Острой

Общественная организация «Экологическая вахта Сахалина» обратилась в Южно-Сахалинский городской суд с иском к СТК «Горный воздух», требуя запретить спортивно-туристическому комплексу ведение любых рубок леса и иные технологически связанные с этим процессы на горе Острой, вблизи областного центра.



- Гора Острая входит в Майорский горный массив, также включающий горы Майорская, Стахановская и Медика. Это излюбленные места туристов и ягодников, тысячи жителей островной столицы собирают здесь бруснику, голубику, рябину. Но также это и места произрастания редких реликтовых растений из Красных книг России и Сахалинской области, и места обитания исчезающей сахалинской кабарги, для сохранения которой Минприроды России даже разработало специальную стратегию.



Щупальца горнолыжных трасс и канатных дорог «Горного воздуха» планируется раскинуть от г. Красной на юго-восток, через горы Медика, Стахановская, Майорская и Острая, а далее от Острой в сторону долины реки Комиссаровка – до любимой всеми сахалинцами Весточки, и далее вплоть до горы Лягушка. Эта «стройка века» уничтожит огромные участки леса с охраняемыми растениями, нарушит туристические тропы и испортит все те прекрасные виды, которыми так привыкли любоваться сахалинцы, посещая эти места.



Исковые требования "Эковахты Сахалина" основаны на результатах многократных обследований ученых, обнаруживших на склонах горы Острая, в створах запроектированных горнолыжных трасс и канатных дорог, более 55000 экземпляров краснокнижных растений. Из них - шесть видов из Красной книги России (долгоног крылатосемянный, тис остроконечный, гортензия черешчатая, двулистник Грея, калина Райта, пион обратнояйцевидный) и три вида из Красной книги Сахалинской области (черёмуха сьори, триллиум Смолла, листовник японский). Эксперты утверждают, что как бы ни были проложены трассы для катания и канатные дороги – они неизбежно уничтожат уникальные места компактного произрастания этих редких видов, - рассказали ТИА "Острова"



Суд принял иск к производству и назначил предварительное судебное заседание на 20 января 2020 года.



«Мы горячо поддерживаем развитие «Горного воздуха», - говорит Дмитрий Лисицын, руководитель «Эковахты» и заядлый горнолыжник, - но спортивный комплекс существует для горнолыжников и сноубордистов, а не для чиновников, осваивающих бюджетные миллиарды. Посмотрите на горы Большевик и Красную - больше половины уже проложенных трасс годами не работает. Так давайте сначала приведем в порядок и запустим в эксплуатацию то, что уже построено, а потом будем решать, надо ли строить что-то еще, и если да, то где».



Тем временем на популярной платформе Change.org запущена интернет-петиция "Защитим Майорский горный массив от вырубки леса и уничтожения краснокнижных растений!" Экологи призывают сахалинцев и всех россиян ее поддержать.