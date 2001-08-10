Городской парк приглашает южносахалинцев на экскурсии
Городской парк запустил первый маршрут по улицам областного центра «Новогодние огни Южно-Сахалинска». Программа экскурсии рассчитана на час. Точкой отправления стала площадь Ленина, где уже стоит украшенная елка и вывешены светодиодные консоли. Маршрут проложен по главным улицам города с остановкой на площади Победы, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу парка.
В ходе мероприятия первые участники услышали о самых интересных фактах южно-сахалинских улиц и достопримечательностей, познакомились с уникальной историей нашего города. По завершению экскурсии первые гости получили подарки на память.
По многочисленным просьбам горожан с 7 по 15 декабря экскурсии будут проводиться ежедневно.
Запись ведется по телефону: 72–45–75, количество мест ограничено.
Начало в 20:00. Вход свободный.
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