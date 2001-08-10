Активных волонтеров наградили в Южно-Сахалинске

В преддверии празднования Всероссийского Дня добровольца Центр молодежных инициатив Южно-Сахалинска подвел итоги года. В минувшую среду в интеллект-баре «Чердак» собралось более 60 самых активных добровольцев: активисты городского Волонтерского центра, клуба «Альтаир», волонтеры-медики, студенты-добровольцы СахИЖТ, рассказали в пресс-службе ЦМИ.

«Этот год был не менее насыщенным событиями, чем предыдущие. Ряды волонтеров пополняются так же активно, как и в Год Добровольца. В этом году добровольцы приняли активное участие в проведении 166 социально значимых мероприятий и акций, среди которых международные спортивные зимние игры «Дети Азии», помощь гражданам в переходе с аналогового на цифровое телевещание, акция «Помоги собраться в школу», молодежный Арт-Фестиваль «Заяви о себе», День Победы и многие другие», - отметила специалист по работе с молодежью МАУ «ЦМИ», координатор городского Волонтерского центра Ирина Медведева.

Каждому волонтеру вручили благодарственные письма за активное участие в общественной жизни города и большой вклад в развитие добровольческого движения в городе Южно-Сахалинске, а также памятные подарки. Кроме того, благодарственных писем были удостоены волонтеры, оказавшие помощь в проведении мероприятий, посвященных 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и молодежного арт-Фестиваля «Заяви о себе».

После официальной части специально для собравшихся волонтеров команда интеллект-бара «Чердак» организовала интеллектуальную игру. Около двух часов волонтеры, объединившись в команды, состязались в скорости и правильности отгадывания ребусов.