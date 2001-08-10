Проекты «Крепкая семья» и «Новая школа» обсудили в Южно-Сахалинске

Семья и школа, воспитание и образование в жизни идут рука об руку. Поэтому естественно, что ход реализации в регионе федеральных партийных проектов «Единой России» «Крепкая семья» и «Новая школа» их координаторы, депутаты областной Думы Наталья Коршунова и Наталья Захарчук предложили обсудить совместно.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном партийном отделении, за круглым столом в областной научной библиотеке собрались руководители регионального министерства образования, департамента образования Южно-Сахалинска, уполномоченный по защите прав ребенка в Сахалинской области, представители муниципалитетов, Сахалинского ипотечного агентства, педагогического и родительского сообществ.

- Мы неслучайно собрались здесь, - сказала Наталья Коршунова. - 23 ноября в Москве состоялся ХIX Съезд партии «Единая Россия». В своем выступлении на Съезде Президент России Владимир Владимирович Путин сказал, что главной оценкой работы Партии было и остается мнение людей о текущей ситуации, о динамике позитивных изменений во всех сферах, определяющих качество жизни человека. Это в полной мере касается таких фундаментальных вопросов, как поддержка семьи, демографии, развития и образования детей. Ни один аспект в этой сфере, ни одна проблема отдельно взятой семьи в Сахалинской области не должны остаться без внимания.

Участники дискуссии затронули вопросы организации детского летнего отдыха, ипотечного кредитования семей, школьного питания, перспектив введения ЕГЭ по английскому языку. Исходя из посыла модераторов, был поставлен вектор обсуждения: проанализировать текущую ситуацию по теме, главным образом акцентируя внимание на «узких» вопросах, требующих оперативного и конкретного решения. Поиск решения проблем должен стать рабочим ориентиром органов исполнительной власти, местного самоуправления, Партии на 2020 год, подчеркнула Наталья Коршунова.

Летняя оздоровительная кампания в этом году охватила 96% всех сахалинских детей школьного возраста, в том числе 90% детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, рассказала и.о. начальника отдела реализации государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей министерства образования Сахалинской области Ольга Шикова. Детей принимали 365 лагерей разного типа (стационарные, палаточные, труда и отдыха, пришкольные и т.д.). Кроме того, в летних лагерях в Крыму отдохнули 1300 юных сахалинцев, многодневными походами были охвачены 30 тысяч ребят. Обеспечить качественный и безопасный летний отдых школьников удалось благодаря совместной работе органов и ведомств, жесткому контролю за соблюдением требований законодательства учреждениями, которые занимаются организацией детского отдыха. Она отметила, что в настоящее время идет работа по расширению сети детских летних лагерей. Например, в Долинском городском округе некогда был пионерский лагерь, сейчас в рамках программы инициативного бюджетирования на его месте строится современный лагерь по южнокорейской модели. На 2020 год есть планы расширения количества корпусов оздоровительного центра «Лесное озеро», реализация которых зависит от объема финансирования. Наталья Захарчук как глава думского комитета по бюджету и налогам посоветовала министерству образования подготовить свои предложения по финансированию, со своей стороны отметив, что такое направление, как организация летнего детского отдыха, в силу социальной значимости вправе рассчитывать на поддержку законодателей. Уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская предложила особое внимание обратить на такой важный сегмент, как отдых детей с ограниченными возможностями здоровья, а также соблюдение правил пожарной безопасности в палаточных лагерях.

О ситуации по ипотечному кредитованию семей в Сахалинской области рассказала начальник кредитного отдела Сахалинского ипотечного агентства Юлия Трибунская. Агентство выдает займы на приобретение недвижимости на первичном рынке, строительство жилья (в том числе на дальневосточном гектаре), причем большая часть заемщиков относится к льготным категориям (семьи инвалидов, ветеранов боевых действий, многодетные семьи, мамы-одиночки). На сегодня агентство выдало более 900 займов на общую сумму более 2 млрд руб.

Улучшение жилищных условий – самый частый вопрос от граждан, обращающихся в Региональную общественную приемную Партии, по словам Натальи Захарчук. Это подтвердила и завершившаяся 1 декабря Неделя приемов граждан, инициированная партией «Единая Россия». В рамках мероприятия были проведены круглые столы, собравшие десятки семей, на которых специалисты дали консультации по субсидиям на покупку или строительство недвижимости по жилищной программе для молодых семей, а также разъяснения о мерах региональной соцподдержки многодетных семей. Как показала практика Региональной общественной приемной Партии, за помощью обращаются и коренные сахалинцы, и многодетные семьи (7-11 детей), недавно получившие российское гражданство, и здесь тоже надо искать в рамках регионального законодательства варианты решения. Много вопросов и по дошкольному образованию – это нехватка мест в детских садах, в том числе в связи с закрытием детсадов на капремонт, особенно в Южно-Сахалинске, жалобы на то, что детям, живущим в Дальнем, приходится ехать в сад или школу в город и т.д. К слову, нередкие случаи, когда детям из одной семьи дают места в разных садах и школах, сейчас должны выйти из практики: на днях Президент России подписал закон, дающий преимущественное право зачисления детей в детские сады и начальную школу, где уже учатся их братья и сестры. Это будет способствовать развитию института многодетности и обеспечивать права детей на достойные условия содержания, воспитания и всестороннего развития.

Опытом организации и контроля качества питания детей в школах поделилась заместитель директора департамента образования г. Южно-Сахалинска Светлана Захарова. В областном центре бесплатное питание получают все учащиеся 1-4 классов и льготные категории детей, обучающиеся в 5-11-х классах (из малоимущих семей, находящиеся в социально опасном положении, дети коренных малочисленных народов, имеющие одного родителя). Двухразовое питание получают дети с ограниченными возможностями здоровья с 1 по 11 класс, доплату на питание - дети с ограниченными возможности, обучающиеся на дому, учащиеся коррекционной школы «Надежда». Кроме того, в школах организовано питание детей за родительскую плату.

У городской системы образования накоплен позитивный опыт по обеспечению качества школьного питания, рассказала вице-мэр по социальной политике г. Южно-Сахалинска Елена Федорова. Дважды в год в школах областного центра проводятся контрольные проверки продуктов от поставщиков на лабораторный анализ качества. Проверки проводятся без предупреждения, и это позволило в прошлом году исключить партию некачественных овощей и масла, также регулярно берутся пробы воды. Разработано 24-дневное меню, согласованное с Роспотребнадзором. Оценить рацион питания могут родители и общественники, которых приглашают на ежеквартальные дегустации школьного меню. Интересен опыт гимназии № 2, применившей «бережливые технологии» для оптимизации работы школьной столовой, чтобы все дети успевали получать горячее питание во время перемены. А проект "Планета здоровья" детсада № 55 получил второе место в конкурсе «Здоровые города России» в номинации "Лучший проект по здоровому питанию".

По мнению Елены Федоровой, сегодня назрел вопрос об обеспечении бесплатным питанием всех школьников. Наталья Коршунова порекомендовала муниципалитетам подготовить соответствующие предложения для последующего внесения законодательной инициативы в региональном парламенте. Тем более что положительный опыт на муниципальном уровне есть, напомнила Наталья Захарчук: в Углегорском городском округе уже два года в соответствии с решением местной администрации все школьники получают бесплатное питание за счет бюджетных средств.

В настоящее время федеральный центр мониторит общественное мнение по вопросу введения с 2022 года обязательного ЕГЭ по иностранному языку, готовности к нему системы образования. Вопрос действительно волнует педагогов, детей и родителей и активно обсуждается. Наталья Коршунова отметила, что еще летом на сахалинском Женском форуме эта перспектива получила отрицательные оценки со стороны не только женских делегаций из муниципальных образований, но и педагогической общественности.

По мнению директора южно-сахалинской гимназии № 2 Марии Чесноковой, возможно, в отношении школ с углубленным изучением языка было бы целесообразно провести такой эксперимент. Как показывает опыт гимназии, 100% гимназистов сдают английский, если в дальнейшем планируют поступление в вузы с филологическим профилем. Однако в подавляющем большинстве сахалинские педагоги были единодушны – введение ЕГЭ по английскому языку преждевременно, учитывая уровень сегодняшней подготовки в школах, особенно в отдаленных сельских школах, где наблюдается острый дефицит учителей иностранного языка. Чтобы получить более-менее достойный уровень знания, ребенку без репетиторов не обойтись. Директор школы № 32 Светлана Бетнарская отметила, что учебные программы гимназии и обычных школ несопоставимы по объему времени на изучение языка, следовательно, надо увеличивать количество часов английского языка, чтобы соответствовать поставленной задаче. Директор школы № 6 Юлия Грицай отметила, что, далеко не всем детям дано его освоить в той мере, чтобы сдать ЕГЭ, и это может стать препятствием для поступления в вуз.

Критическое отношение к грядущему новшеству вызвано и тем, что 2022 год не за горами, но у регионов нет понимания, как эта процедура будет проводиться, так как на федеральном уровне до сих пор не определена технология проведения нового экзамена, считают в региональном министерстве образования. Министерство проводит опрос по этой теме, уже опрошено 7 тысяч сахалинцев, и большинство респондентов считает, что вводить ЕГЭ по английскому языку рано - необходимо увеличить подготовительный период для его внедрения в Сахалинской области.

- Дискуссия была очень продуктивной. С учетом озвученных предложений профильным ведомствам будут направлены рекомендации для дальнейшей проработки проблемных аспектов. А полезный опыт и лучшие практики, которыми поделились участники встречи, должны быть взяты на вооружение в масштабе области. Высказанные за круглым столом мнения и рекомендации по поддержке семьи, детства, модернизации школьного образования и отдыха, укрепления традиционных семейных ценностей станут основой для дальнейшей законотворческой работы регионального парламента, - сказала в заключение дискуссии Наталья Коршунова.