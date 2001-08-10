Студенты-медики соревнуются на чемпионате WorldSkills Russia

Студенты-медики приняли участие в пятом региональном чемпионате рабочих профессий WorldSkills Russia. Свои профессиональные навыки ребята продемонстрировали в двух медицинских компетенциях – «Медицинский и социальный уход» и «Лабораторный медицинский анализ», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональном.

Компетенция «Медицинский и социальный уход» - самое социально важное направление регионального чемпионата WorldSkills Russia. Тут соревнуются будущие медицинские сестры. На базе сахалинского медицинского колледжа соревнования проводятся уже в четвертый раз. В течение трех дней участники демонстрируют навыки по уходу за больными людьми. В качестве пациентов на конкурсе молодых профессионалов выступают статисты. Каждая площадка оборудована для выполнения определенных заданий. Это своеобразные мини-палаты, где находятся кровать, стол для манипуляций, ящики для дезинфекции, лотки. За обозначенную линию площадки - больничной палаты могут заступать только участник и судьи. Работу ребят оценивают по три независимых эксперта. Фиксируется все: что и как говорит участник, в каком порядке и насколько верно он выполняет манипуляции, насколько уверенно держится.

- Критериев оценки участников очень много, - говорит главный эксперт компетенции «Медицинский и социальный уход» Наталья Ким. – Один из них - это инфекционная безопасность, применение средств индивидуальной защиты, обработка рук, дезинфекция инструментария и использованного перевязочного материала. Другие важные моменты – составление плана работы и правильное распределение отходов. Но главное, с чего медсестра должна начать свою работу - установить доверительные отношения с пациентом. Коммуникативные навыки для участников очень важны.

Одной из участниц чемпионата стала студентка второго курса Анастасия Филиппова. Таким образом девушка решила убедиться, что с будущей профессией определилась верно. Участие в состязаниях для нее – проверка на прочность.

- К соревнованию подошла ответственно, - говорит она. – Уделяла подготовке от 2 до 5 часов в день. Огромную помощь оказали преподаватели – делились своими знаниями и умениями. Единственная трудность, с которой пришлось столкнуться в ходе соревнований – в коммуникации. Говорить и одновременно выполнять действие очень сложно. Участие в WorldSkills Russia для меня - это повышение квалификации и новые знания.

Впервые в этом году студенты колледжа смогли продемонстрировать свои навыки в компетенции - «Лабораторный медицинский анализ». Пройти испытания в новом направлении решились пять человек. Главным экспертом на данной площадке выступила специалист из Москвы Мария Никифорова.

- Наши участники – студенты второго курса, - говорит она. – Победитель поедет на отборочный тур национального чемпионата, где будет соревноваться с ребятами четвертого курса. Поэтому подготовка была проведена серьезная. Ребята выступают хорошо. Успешно выполняют общепрофессиональный модуль по санитарно-гигиеническим, общеклиническим исследованиям и гистологическим исследованиям. Основные требования, которые мы предъявляем к конкурсантам – соблюдение на рабочем месте техники безопасности, охраны труда и четкости манипуляций.

Торжественная церемония закрытия чемпионата и награждения победителей состоится сегодня в ГДК «Родина» Южно-Сахалинска. Победители отправятся представлять островной регион на полуфиналах и в финале VIII Национального чемпионата WorldSkills Russia 2020 в Новокузнецке.