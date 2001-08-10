Продолжительность жизни островитян должна вырасти до 78 лет
Продолжительность жизни на Сахалине должна вырасти до 78 лет. Такого результата областные власти намерены достичь к 2024 году. В этом помогут массовые бесплатные обследования, в том числе – на онкозаболевания. Соответствующая информация прозвучала в эфире программы «Острова. Главное. Специальный выпуск». Её гостем стал губернатор Валерий Лимаренко, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Сегодня продолжительность жизни на островах составляет 70 лет. Чтобы существенно улучшить этот показатель, руководство области приняло ряд решений. Они направлены на выявление заболеваний на ранней стадии.
К примеру, повышены темпы диспансеризации. В этом году впервые в истории региона медики полностью выполнят плановые показатели. Профилактический осмотр пройдут 220 тысяч человек. Это на 30% больше, чем в 2018 году. Каждый, кто считает, что ранее получил некачественную услугу, может пройти обследование повторно.
В регионе организован дистанционный мониторинг за пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Его проходят уже 5 тысяч островитян.
Кроме того, МРТ и КТ-обследования в поликлиниках теперь проводят 6 дней в неделю, а в стационарах такие кабинеты и вовсе работают круглосуточно.
– Обследования на высокотехнологичном оборудовании мы сделали бесплатным. Я считаю, это особенно важным для борьбы с онкологией. Особый упор делаем на онкоскрининг рака легкого – в этом году провели 2800 исследований, – рассказал губернатор Валерий Лимаренко. – В следующем году будем выполнять онкоскрининг еще по 5 направлениям.
Также глава региона напомнил о планах по созданию медицинского кластера, в рамках которого островитяне будут получать высокотехнологичную помощь. Его ядром станет консультативно-диагностический центр, расположенный в Южно-Сахалинске. К нему – еще 2 здания. Строительство одного из них практически завершено.
Один из приоритетных вопросов – повышение квалификации сахалинских медиков, в том числе за рубежом. Обучение в лучших клиниках пройдут 100-150 специалистов.
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