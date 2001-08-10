Уникальную методику восстановления зрения внедряют на Сахалине
Витреоретинальную хирургию начинают практиковать в сахалинской областной больнице. Это направление позволит сахалинским офтальмологам выполнять сложнейшие операции на сетчатке и стекловидном теле глаза. Такая хирургия требует серьезного технического оснащения и ювелирной работы врача, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного министерства здравоохранения.
- Развитие витреоретинальной хирургии стало возможным благодаря приобретению новейшей хирургической системы EVA, - говорит заведующий офтальмологическим отделением областной больницы Валерий Строк. – Новое оборудование помогает докторам эффективно и безопасно решать самые сложные офтальмологические проблемы сахалинцев. И самое главное, позволит сахалинцам получать высокотехнологичную помощь, не выезжая за пределы области. Ранее больных приходилось отправлять в Хабаровский центр микрохирургии глаза.
Витреоретинальной хирургии доступно лечение таких грозных заболеваний глаз, как отслойка и разрывы сетчатки, гемофтальм (кровоизлияние в полость стекловидного тела), вывихи хрусталика, пролиферативные изменения сетчатки при сахарном диабете. Методики витреоретинальной хирургии применяются и при тяжелых травмах и ранениях глаз. Они высокотехнологичны, деликатны и хорошо переносятся пациентами всех возрастных групп. Не требуют разрезов. Хирург-офтальмолог проникает в глаз, сделав на нем несколько микропроколов. Через них врач вводит в орган зрения тончайшие уникальные инструменты и приступает к лечению.
Обучением сахалинских специалистов занимается врач высшей категории, ведущий хирург Хабаровского центра микрохирургии глаза Николай Мащенко. В течение двух дней он провел семь сложнейших операций. Сахалинские специалисты внимательно следили за его манипуляциями, ассистировали врачу и сами оперировали под его руководством.
- Операция длится от 20 минут до нескольких часов в зависимости от диагноза, - говорит он. – Малоинвазивный характер хирургических вмешательств минимизирует возможные риски и осложнения хирургии. И позволяет значительно сократить сроки реабилитации. В общей сложности пациент проводит в клинике всего день.
Внедрение новых методик восстановления зрения в сахалинской областной больнице будет проходить постепенно. Лечением особо тяжелых случаев болезней заднего отдела глаза сахалинские офтальмологи займутся после накопления клинического опыта.
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