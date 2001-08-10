Победителей регионального чемпионата WorldSkills Russia назвали в Южно-Сахалинске
Итоги регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) подвели в Доме культуры «Родина» Южно-Сахалинска. Поздравить конкурсантов и поблагодарить экспертов пришли представители органов исполнительной власти и крупнейших предприятий области.
Как ТИА "Острова" сообщили в правительстве Сахалинской области, чемпионат проводился со 2 по 6 декабря для выявления лучших студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет. Впервые в нем приняли участие специалисты возрастной категории 50+.
Соревнования проходили по 44 компетенциям на базе 20 площадок от Александровска-Сахалинского до Южно-Сахалинска. За право называться лучшими боролись более 320 конкурсантов. В общей сложности по итогам чемпионата было вручено 62 золотых, 55 серебряных, 56 бронзовых медалей и 8 медальонов «За профессионализм».
– Заслуженные награды получили более 180 молодых сахалинцев, доказавших самый высокий уровень своего мастерства. Их обладатели являются профессионалами в высшем смысле этого слова, – отметила заместитель министра образования Елена Бабина.
– Сложного здесь ничего нет, если ты хорошо учился и основательно готовился, тогда у тебя обязательно все получится, и ты сможешь претендовать на медаль. У меня все получилось! Я занял первое место в компетенции «Столярное дело» и очень этим горжусь. Чтобы получить хороший результат, обязательно нужно иметь большое желание и верить в себя, – поделился Вадим Петров, студент Сахалинского техникума строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Все конкурсанты, получившие золотые медали, примут участие в отборочных соревнованиях на право участия в финале VIII Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет в 2020 году в Кемеровской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 13:00 3 Декабря «Доступной поликлиникой» станут четыре сахалинских медучреждения
- 11:50 3 Декабря Из-за метели между Ногликами и Охой не ходят автобусы
- 17:00 3 Декабря Один из близнецов Кузнецовых с мамой отправился на лечение в Москву
- 11:00 5 Декабря Сахалинские семьи будут получать выплаты на ребенка до трех лет
- 15:15 18 Ноября К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
- 13:00 14 Ноября Неоплаченные штрафы едва не сорвали сахалинцу выезд за границу
- 11:30 22 Ноября Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе
- 16:20 13 Ноября Двенадцать районов островного региона охватит циклон
Выбор редакции
- 09:30 Сегодня Жители Сахалинской области могут взять ипотеку под 2%
- 17:40 Вчера Ссора между соседями обернулась поножовщиной в Дальнем
- 14:00 Вчера «Оливье» обойдется сахалинцам в этом году дороже, чем «Селедка под шубой»
- 16:35 8 Декабря В России началась международная онлайн-олимпиада по русскому языку как иностранному
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?