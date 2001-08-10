Победителей регионального чемпионата WorldSkills Russia назвали в Южно-Сахалинске

Итоги регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) подвели в Доме культуры «Родина» Южно-Сахалинска. Поздравить конкурсантов и поблагодарить экспертов пришли представители органов исполнительной власти и крупнейших предприятий области.

Как ТИА "Острова" сообщили в правительстве Сахалинской области, чемпионат проводился со 2 по 6 декабря для выявления лучших студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет. Впервые в нем приняли участие специалисты возрастной категории 50+.

Соревнования проходили по 44 компетенциям на базе 20 площадок от Александровска-Сахалинского до Южно-Сахалинска. За право называться лучшими боролись более 320 конкурсантов. В общей сложности по итогам чемпионата было вручено 62 золотых, 55 серебряных, 56 бронзовых медалей и 8 медальонов «За профессионализм».

– Заслуженные награды получили более 180 молодых сахалинцев, доказавших самый высокий уровень своего мастерства. Их обладатели являются профессионалами в высшем смысле этого слова, – отметила заместитель министра образования Елена Бабина.

– Сложного здесь ничего нет, если ты хорошо учился и основательно готовился, тогда у тебя обязательно все получится, и ты сможешь претендовать на медаль. У меня все получилось! Я занял первое место в компетенции «Столярное дело» и очень этим горжусь. Чтобы получить хороший результат, обязательно нужно иметь большое желание и верить в себя, – поделился Вадим Петров, студент Сахалинского техникума строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Все конкурсанты, получившие золотые медали, примут участие в отборочных соревнованиях на право участия в финале VIII Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет в 2020 году в Кемеровской области.