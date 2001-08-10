Дом ветеранов и инвалидов в Южно-Сахалинске закончат строить к маю
Строительство Дома ветеранов и инвалидов в Южно-Сахалинске завершится 30 апреля следующего года. Завершить возведение социального учреждения накануне 75-летия Победы пообещала в эфире программы «Острова. Главное. Специальный выпуск» министр строительства Сахалинской области Татьяна Стаценко.
Губернатор Валерий Лимаренко отметил: данная информация принята, и в случае если что-то пойдет не так, то министру придется «работать прорабом на объекте», сообщили ТИА "Острова" в правительстве островного региона.
Напомним, Дом ветеранов и инвалидов – это социальное учреждение нового пансионатного типа. Оно станет одной из базовых площадок для реализации проекта по сопровождаемому проживанию пожилых граждан при стационарных учреждениях в рамках регионального проекта «Старшее поколение».
Здание Дома ветеранов общей площадью около четырех тысяч квадратных метров поделено на 3 блока: жилое пятиэтажное здание на 50 однокомнатных квартир и два одноэтажных блока социально-бытового обслуживания. Квартиры рассчитаны на проживание двух человек, площадь каждой из них – около 38 квадратных метров. Помимо жилой комнаты предусмотрены кухня, прихожая, кладовая и санузел с ванной.
Новый Дом ветеранов оснастят всем необходимым для комфортного проживания пожилых людей и инвалидов. Жилой блок оборудуют лифтами. В одноэтажных корпусах разместят физкультурно-оздоровительный зал, медицинский кабинет, зрительный зал на 50 посадочных мест. Также предусмотрены комната для администратора, пожарный пост, видеонаблюдение и другие подсобные помещения.
Для разнообразного и полезного досуга жильцов на территории учреждения оборудуют зону для садоводческой деятельности, площадку с тренажерами, а также малые формы для активного отдыха.
Пансионатная модель Дома ветеранов позволит создать для пенсионеров обстановку, максимально приближенную к домашней.
Строительство учреждения началось в 2018 году.
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