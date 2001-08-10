Лучших студентов года определят на Сахалине

Торжественная церемония награждения победителей и призёров регионального этапа Российской национальной Премии «Студент года – 2019» состоится в Южно-Сахалинске завтра, 10 декабря.

Как рассказали ТИА "Острова" в областном агентстве по делам молодежи, в этом году конкурс проводился по 9 номинациям среди профессиональных образовательных организаций и 14 номинациям высшего образования, среди которых: «Интеллект года», «Общественник года», «Иностранный студент года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Профессионал года», «Староста года».

Впервые в этом году выберут победителей в коллективных номинациях: «Добровольческое объединение года», «Экологическое объединение года», «Творческий клуб года», «Киберспортивный клуб года», «Студенческое СМИ года».

В рамках церемонии награждения будет объявлено главное звание конкурса – Гран-При «Студент Года». Всех ждут в конгресс-холле «Столица». Начало в 15:30.