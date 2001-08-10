Жителей Южно-Сахалинска приглашают на фримаркет

Клуб «Альтаир» центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска приглашает горожан на фримаркет. Бесплатная ярмарка вещей состоится 15 декабря. Мероприятие адресовано семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, передает ТИА "Острова" со ссылкой на ЦМИ.

Южносахалинцы могут приносить в клуб обувь, одежду, детские книги, игрушки, посуду и другие предметы, необходимые в повседневной жизни, которые стали не нужны. Вещи принимаются в чистом, целом и опрятном виде.

Фримаркет пройдет с 12.00 до 16.00 часов. Принести вещи в клуб «Альтаир» (пр. Мира, 263б) можно до 13 декабря с 9.00 до 19.00, а также в день проведения акции. Дополнительную информацию можно получить в рабочее время по телефону: 8 (4242) 733423. Все вещи, которые останутся после окончания фримаркета, будут упакованы и доставлены нуждающимся южносахалинцам.