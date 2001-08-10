Тихоокеанское
информационное агентство
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16:05, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Валерий Лимаренко встретится с жителями Холмска

Во вторник, 10 декабря, глава региона Валерий Лимаренко посетит с рабочей поездкой Холмский городской округ. об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство Сахалинской области.

По итогам визита состоится традиционная встреча губернатора с жителями. На ней обсудят результаты и перспективы социально-экономического развития Холмского городского округа. С отчетом выступит глава муниципалитета Алексей Летечин. На мероприятии будут присутствовать местные депутаты, представители общественности и жители района. Пообщаться с Валерием Лимаренко холмчане смогут в Центральном доме культуры по адресу: ул. Морская, 14. Начало встречи — в 17.00. Приглашаются все желающие.

С 16:00 там же начнут личный прием министры правительства Сахалинской области и депутаты.

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