Валерий Лимаренко встретится с жителями Холмска

Во вторник, 10 декабря, глава региона Валерий Лимаренко посетит с рабочей поездкой Холмский городской округ. об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство Сахалинской области.

По итогам визита состоится традиционная встреча губернатора с жителями. На ней обсудят результаты и перспективы социально-экономического развития Холмского городского округа. С отчетом выступит глава муниципалитета Алексей Летечин. На мероприятии будут присутствовать местные депутаты, представители общественности и жители района. Пообщаться с Валерием Лимаренко холмчане смогут в Центральном доме культуры по адресу: ул. Морская, 14. Начало встречи — в 17.00. Приглашаются все желающие.

С 16:00 там же начнут личный прием министры правительства Сахалинской области и депутаты.