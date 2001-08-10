Тихоокеанское
информационное агентство
10 Декабря 2019
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16:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Транспортные прокуроры проконсультируют сахалинцев

В четверг, 12 декабря, областная транспортная прокуратура проведет при6ем граждан. На мероприятии сахалинцы смогут получить разъяснение по вопросам, связанным с оказанием услуг морского, воздушного и железнодорожного транспорта, иным аспектам законодательства в сфере транспорта, а также сообщить о нарушениях закона.

Всех ждут с 12:00 до 20:00 по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 34 (3-й этаж), пишет ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.

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