Транспортные прокуроры проконсультируют сахалинцев

В четверг, 12 декабря, областная транспортная прокуратура проведет при6ем граждан. На мероприятии сахалинцы смогут получить разъяснение по вопросам, связанным с оказанием услуг морского, воздушного и железнодорожного транспорта, иным аспектам законодательства в сфере транспорта, а также сообщить о нарушениях закона.

Всех ждут с 12:00 до 20:00 по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 34 (3-й этаж), пишет ТИА "Острова" со ссылкой на ведомство.