Мусорные контейнеры нового типа устанавливают в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске продолжается работа по установке мелкозагубленных мусорных контейнеров. Их установили в районе улицы Украинской и по Сахалинской. Эти контейнерные площадки в несколько раз вместительнее обычных — в один бак помещается более трех кубических метров мусора, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию города.

Установка мусорных баков такого типа будет производиться в тех районах, в которых скапливается большие объемы мусора.

Прием отходов в данной конструкции будет осуществляться через специальное мусороприемное окно, располагающегося на крышке мусорного бака и полностью закрывающей сам контейнер. Это позволит ограничить распространение мусора по площадке и дворовой территории. Один мелкозаглубленный контейнер заменяет пять стандартных, что значительно экономит место.

Контейнерная площадка состоит из двух бесшовных баков диаметром 1,7 метров. Для их размещения в земле выкапывается углубление, бетонируется основание, к которому крепится сам бак. Внутри каждого контейнера размещается мешок из полипропилена, конструктив которого позволяет сбрасывать мусор в емкость мусоровоза с нижней части мешка. Вывоз мусора будет осуществляться с помощью новой техники.

Напомним, в этом году в Южно-Сахалинске ведется комплексная работа по обустройству мест сбора отходов. В городе обустраиваются контейнерные площадки закрытого типа, в том числе и мелкозаглубленные.