Тихоокеанское
информационное агентство
10 Декабря 2019
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18:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Некоторые районы Южно-Сахалинска останутся без воды

Завтра, 10 декабря, с 11.00 до 18.00 из-за ремонтных работ на сетях в Южно-Сахалинске отключат холодную воду в квадрате пр. Победы — ул. Вокзальная — ул. Пограничная — ул. Железнодорожная. Об этом ТИА "Острова" сообщили в городском водоканале.

А с 10.00 до 14.00 воды не будет в 22 микрорайоне: ул. Украинская, ул. Ленина, ул. Саранская, ул. Центральная, ул. Аграрная, ул. Магистральная, ул. Плодородная, ул. Пригородная.

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