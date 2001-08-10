Некоторые районы Южно-Сахалинска останутся без воды

Завтра, 10 декабря, с 11.00 до 18.00 из-за ремонтных работ на сетях в Южно-Сахалинске отключат холодную воду в квадрате пр. Победы — ул. Вокзальная — ул. Пограничная — ул. Железнодорожная. Об этом ТИА "Острова" сообщили в городском водоканале.

А с 10.00 до 14.00 воды не будет в 22 микрорайоне: ул. Украинская, ул. Ленина, ул. Саранская, ул. Центральная, ул. Аграрная, ул. Магистральная, ул. Плодородная, ул. Пригородная.