Поронайские рыбопромышленники готовятся к промыслу наваги

В администрации Поронайского городского округа прошло рабочее совещание, посвященное организации наважьей путины в заливе Терпения. В нем приняли участие представители рыбопромышленных предприятий, пограничных органов, областного агентства по рыболовству, Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства, а также финансово-экономического департамента мэрии.

Как рассказали ТИА "Острова" в районной администрации, в ходе совещания были рассмотрены вопросы, связанные с контролем промысла наваги и профилактики возможных правонарушений в сфере рыболовства во время зимней путины. Представители Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области озвучили требования правил рыболовства, пограничного режима и безопасности, а также обсудили с рыбопромышленниками наиболее характерные правонарушения и меры по их недопущению.

Руководители рыбохозяйственных предприятий обозначили проблемы, возникающие во время взвешивания уловов на берегу. Как объяснили рыбаки, на берегу при выгрузке рыбы-сырца контролирующие органы фиксируют улов без поправочного коэффициента. По факту, чистой рыбы в объеме оказывается меньше из-за накопления льда, вследствие чего, после переработки рыбаки теряют в натуральном и финансовом выражении. Участники совещания пришли к выводу, что решить эту проблему можно при помощи контрольного взвешивания части доставленного улова.

В этом сезоне в акватории залива Терпения в границах Поронайского городского округа добычу наваги будут осуществлять суда трех местных крупных предприятий - РК "Дружба", ООО "Поронайский зверосовхоз" и ООО "Поронайский РПЗ". Кроме того, промысел наваги в заливе планирует вести макаровское ООО "Рыбак". Промышленный вылов наваги начнется в начале января.