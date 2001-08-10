Тихоокеанское
информационное агентство
10 Декабря 2019
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10:20, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Новый министр транспорта и дорожного хозяйства назначен на Сахалине

С 17 декабря к исполнению обязанностей главы регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства приступит Валерий Спиченко. Ранее он занимал должность коммерческого директора АО «Авиакомпания «Аврора», на которой работал более 17 лет.

Как рассказали в областном правительстве, Валерий Спиченко родился 30 сентября 1966 года. Окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации. В начале своей карьеры работал инженером, затем занимал различные должности в предприятиях авиационной сферы.

Новый министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области имеет большой опыт руководства крупными транспортными предприятиями. При непосредственном участии Валерия Спиченко Дальневосточная «Авиакомпания «Аврора» вышла в лидеры региональных авиакомпаний России.

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