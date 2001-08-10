Сельский клуб открыли после капремонта в Мицулёвке
В сахалинском селе Мицулёвка после капитального ремонта открылся сельский клуб. Рабочие заменили фасад здания, кровлю, окна и двери. Кроме того, здесь появилась приклубная территория, где теперь будут проходить все массовые мероприятия, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.
– Сельский Дом культуры – это в первую очередь центр общения, духовного развития и отдыха людей, – отметила в поздравительной речи исполняющая обязанности заместителя министра культуры Сахалинской области Ольга Аленькова. – Модернизация и строительство учреждений культуры – важный шаг в создании комфортных условий жизни на селе. Мы должны поддерживать работу в этом направлении.
Обновление сельского клуба провели в рамках национального проекта «Культура». В следующем году для учреждения приобретут современную мебель.
– Мицулёвка расширяет границы. В селе появляются новые улицы, такие как Цветочная, Заречная, Чехова. Здесь проживает немало молодых семей. Есть среди них и многодетные. Власти Анивского городского округа и в дальнейшем будут создавать благоприятные условия для организации досуга сельчан, - подчеркнула вице-мэр, директор департамента социального развития Олеся Дегиль.
Сельский клуб Мицулёвки сегодня посещают около 50 человек. В их числе – дети и взрослые. Для них организованы занятия в кружках декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства, клубах по интересам. В просторных и светлых комнатах также располагается сельская библиотека.
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