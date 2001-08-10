Больше 700 жалоб поступило Валерию Лимаренко в прямом эфире
Более 700 обращений поступило на программу «Острова. Главное. Специальный выпуск». Итоги года губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко были подведены 6 декабря во прямого эфира программы «Острова. Главное. Специальный выпуск». Руководитель области рассказал о проделанной работе, планах на будущее, ответил на вопросы, волнующие островитян.
Как рассказали ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство, подведение итогов года в рамках телевизионной передачи с использованием вопросов от жителей области – новый формат. Программа стала логичным продолжением политики губернатора, направленной на укрепление коммуникации между властью и жителями региона, с активным использованием социальных сетей.
– Когда говорят о том, почему надо ехать жить на Дальний Восток, то перечисляют материальные преимущества. А Сахалин – это другая среда сотрудничества, здесь выстраивается доверительный диалог населения с властью. Это уникальное воплощение, при котором используются все инструменты, в том числе и социальные сети. И это наше конкурентное преимущество, – отметил Валерий Лимаренко.
Подготовка к программе началась за три недели до выхода в эфир. Сахалинцам и курильчанам было предложено присылать главе области видеовопросы. Такие обращения поступили из каждого муниципалитета. Самые интересные из них озвучили в программе. В эфире с главой области своими проблемами поделились жители села Восточное Охинского района, поселка Шахтерска (Углегорский район), острова Шикотан и других населенных пунктов области.
Основная часть сообщений на имя главы региона поступила через официальные страницы губернатора и правительства Сахалинской области в «Инстаграме», «Фейсбуке», «Одноклассниках», «ВКонтакте». Десятки вопросов были заданы по телефону «горячей линии».
Участниками передачи стали делегаты со всех муниципальных образований области не зависимо от партийных взглядов и принадлежности к профессиональным сообществам.
Сахалинцы и курильчане интересовались вопросами благоустройства территорий, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства. Эти темы составили около четверти всех сообщений. В частности, жительница Корсакова обратила внимание главы региона на отсутствие спусков с тротуаров для маломобильных граждан, а томаринские школьники попросили выделить местному молодежному центру более просторное помещение. Пользователи также узнавали о сроках ремонта дорог, строительства нового жилья и мерах социальной поддержки. Все обращения переданы губернатору для дальнейшего рассмотрения, по части из них жителям уже были даны ответы, на остальные будут даны в ближайшее время.
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