Холмские школьники поучаствовали в эколого-краеведческом фестивале

Эколого-краеведческий фестиваль «Сахалин – Экология - Мы» завершился в холмской школе №1. Он включал работу познавательных станций, выступления агитбригад и многое другое. Авторов лучших поделок, плакатов, видеороликов на тему внимательного отношения к окружающей среде наградили в актовом зале образовательного учреждения, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию Холмского района.

Экомода, фотосушка, выставка изделий из бросовых и природных материалов и многое другое. Эколого-краеведческий фестиваль в средней школе №1 стартовал 30 ноября. В нём были задействованы ученики средней ступени. 25 старшеклассников выступили в роли волонтёров. Они помогали участникам справляться с заданиями на разных станциях.

К масштабному мероприятию школьники готовились заранее. Создавали рисунки и видеоролики с призывами беречь родную природу, изготавливали поделки и репетировали выступления агитбригад.

На станциях участникам фестиваля задавали вопросы на тему истории Холмска, предлагали проявить творческие способности - нанести рисунки на камни, изготовить экосумки. Создав платья и костюмы из газет, пакетов, стаканчиков и других подручных материалов. участники фестиваля продемонстрировали и образцы эко-моды. В создании неповторимого образа моделям помогали одноклассники, учителя и волонтеры.

За прохождение этапов участникам вручали жетоны, которые затем суммировались для определения победителя – класса, собравшего большинство трофеев. 6 декабря в актовом зале образовательного учреждения организаторы подвели итоги проделанной работы.

По словам членов жюри, им было трудно определиться с выбором лучших работ. Каждое изделие - будь то костюм, поделка или видеоролик, - было исключительно индивидуальным и неповторимым.

Организаторы фестиваля «Сахалин – Экология - Мы» остались довольны результатами и активностью учащихся. Мероприятие позволило ребятам проявить творческие способности, повысить командный дух, научиться бережному отношению к природе.