В преддверии 2020 года, который указом президента РФ объявлен Годом памяти и славы, в рамках партпроекта «Единой России» «Историческая память» дан старт проекту «Память героев», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное отделение "ЕР". В рамках проекта предполагается установка мемориальных досок и бюстов Героям, присвоение их имен образовательным учреждениям, улицам и площадям. Об этом рассказал заместитель секретаря Генерального совета партии, координатор партпроекта Александр Хинштейн во время церемонии торжественного открытия мемориальной доски семи героям – выпускникам и сотрудникам Самарского речного техникума.

«Открытием этой мемориальной доски партия «Единая Россия» объявила старт нового проекта по увековечиванию памяти Героев Российской Федерации в регионах, где они жили и работали – «Память Героев». В рамках проекта предполагается установка мемориальных досок и бюстов Героям, присвоение их имен образовательным учреждениям, улицам и площадям, обеспечение школ комплектами наглядной агитации», - сказал Хинштейн.

«Наша цель не просто разово рассказать о великих соотечественниках и земляках, а увековечить их память в названии учебных заведений, улиц, учреждений культуры», - подчеркнул координатор партпроекта.

Отметим, в данном учебном заведении, основанном в 1936 году, в разное время учились и работали Герои нескольких поколений: пять Героев Советского Союза, один Герой Российской Федерации, один Герой Социалистического Труда. Пятеро из них - Анатолий Мельников, Борис Еряшев, Леонид Грошев, Виталий Жалнин, Валентин Васильевич Павлов - удостоены высшего звания за подвиги в годы Великой Отечественной войны, Вячеслав Александров - за мужество и героизм, проявленные при исполнении интернационального долга в ДРА («девятая рота»), капитан-механик Семен Солкин стал Героем Социалистического Труда за выдающиеся трудовые подвиги.

Напомним, с 1992 года звание Героя России присвоено свыше 1,1 тысяч человек, более - 600 из них уже нет в живых. В рамках проекта предполагается увековечить память всех ушедших Героев РФ. Сделать это планируется к 30-летию установления звания - к 2022 году.

Партпроект «Единой России» «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тысяч памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как «Диктант Победы», «Защитникам Отечества посвящается…», «Вахта памяти», «Точка памяти» и многие другие.