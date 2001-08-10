Азбуку о морских млекопитающих представили южносахалинцам

В выставочном зале Детской художественной школы Южно-Сахалинска состоялась презентация новой книги - «Азбуки о морских млекопитающих Сахалинской области». Все иллюстрации азбуки созданы учащимися художественной школы под кураторством своих педагогов. Благодаря рисункам книга получилась яркой, красочной и запоминающейся. Всех участников проекта наградили авторским экземпляром азбуки, сообщили в клубе "Бумеранг".

- Это необычная азбука – она не для обучения чтению. Книга задумана как красочный справочник о морских млекопитающих для взрослых и детей. Мы живем в островном крае, но многие сахалинцы мало знают о морских обитателях. Именно азбука от А до Я расскажет об особенностях тюленей, китов и каланов, и о том, как люди могут влиять на морских жителей и океан, - отметили в клубе.

Познакомиться с азбукой может любой желающий на сайте Клуба «Бумеранг». Печатная книга будет распространяться бесплатно в образовательных и просветительских организациях. Педагоги могут проводить занятия о морских млекопитающих, опираясь на материалы книги, или пригласить сотрудников клуба для проведения занятия по телефону 300-506.