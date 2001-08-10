Площадь Ленина в Южно-Сахалинске украшают к Новому году

На площади Ленина в Южно-Сахалинске продолжаются работы по изготовлению ледяных фигур, монтажу фотозоны, а также других конструкций, которые будут украшать территорию в дни новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии областного центра.

Как рассказал директор городского управления делами администрации Вячеслав Кожухов, готовиться к новогодним праздникам администрация начала еще в августе. В частности, пересмотрели концепцию благоустройства площади. В этом году принято решение отказаться от обустройства катка, поскольку ряд факторов, таких как уклон рельефа, близость к проезжей части, сказываются на качестве ледовой поверхности. Здесь появятся 16 ледяных скульптур с подсветкой. На площадь уже завезли ледяные блоки, которые превратятся в героев современных и советских мультфильмов. Самая большая композиция составит до 14 метров в длину. Появятся также две ледяные чаши для детских забав. Работы по изготовлению фигур планируется завершить к 25 декабря.

- Помимо этого в августе-сентябре заключены контракты на поставку различных светодиодных конструкций, - рассказывает Вячеслав Кожухов. - Из новинок - светодиодный 3-метровый арт-объект в виде сердца. Конструкция представляет собой мобильную фотозону. Композиция изготовлена из повторяющихся деревянных сегментов, в каждый из которых вмонтирован гибкий профиль с управляемыми многоцветными (RGB) светодиодами. С помощью контроллера будут создаваться большое количество светодинамических эффектов: пульсирование, биение, волны.

Сейчас "Сердце" монтируют под тентом с использованием тепловых пушек. Завершить работы планируется к 14 декабря.

Еще две светодиодные конструкции в виде развевающегося российского триколора к 20 декабря установят на газонах перед зданием администрации. В тёмное время суток на видеоконсолях будут демонстрироваться анимационные видеопрограммы с новогодней тематикой. Четыре лазерных и гобо-проектора будут давать динамическое изображение на ледяные фигуры и детские горки, а также транслировать тематические видеоролики на фасад здания администрации, до 20 декабря над крыльцом здания администрации будут введены в эксплуатацию две линейки фасадных прожекторов со сменой светодинамических композиций.

Сейчас на площади идут работы по установке декоративного ограждения с новогодней символикой, светодиодными и неоновыми гирляндами. Монтаж должен завершиться к 13 декабря. К этому же времени на площади появятся три малые детские горки и одна 2-х ярусная. Южносахалинцам напоминают, что во избежание травматизма, дети должны находиться на горках исключительно под присмотром взрослых. Важно также соблюдать правила безопасности при катании и не использовать санки, аргамаки.