Сахалинская область стала одним из победителей конкурса «Регион добрых дел»
Награждение победителей всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» состоялось на Международном форуме добровольцев. Одним из них стала Сахалинская область.
Как рассказали в региональном агентстве по делам молодежи, островная делегация представила на конкурсе практику реализации волонтерской программы финала VI Национального Чемпионата «WorldSkills Russia» на Сахалине и подготовки волонтёров к I международным играм «Дети Азии».
- Это большая и значимая победа. Эксперты высоко оценили нашу практику, поэтому мы стали одними из лучших и получили сертификат на 6 211 300 рублей. Их мы направим на поддержку ресурсных центров, которые находятся в разных районах области и занимаются поддержкой волонтерского движения, - отметила специалист агентства по делам молодежи Сахалинской области Елена Ким.
Всего на конкурсе отметили 37 регионов, практики которых оценивали эксперты из федеральных министерств, высших учебных заведений и руководители крупнейших всероссийских общественных организаций и благотворительных фондов. Между субъектами-победителями распределили 250 млн рублей.
Международный форум добровольцев проходил в Сочи. Участниками мероприятия стали более семи тысяч волонтеров из России и зарубежных стран.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 13:00 3 Декабря «Доступной поликлиникой» станут четыре сахалинских медучреждения
- 11:50 3 Декабря Из-за метели между Ногликами и Охой не ходят автобусы
- 17:00 3 Декабря Один из близнецов Кузнецовых с мамой отправился на лечение в Москву
- 11:00 5 Декабря Сахалинские семьи будут получать выплаты на ребенка до трех лет
- 15:15 18 Ноября К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
- 13:00 14 Ноября Неоплаченные штрафы едва не сорвали сахалинцу выезд за границу
- 11:30 22 Ноября Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе
- 16:20 13 Ноября Двенадцать районов островного региона охватит циклон
Выбор редакции
- 09:30 Сегодня Жители Сахалинской области могут взять ипотеку под 2%
- 17:40 Вчера Ссора между соседями обернулась поножовщиной в Дальнем
- 14:00 Вчера «Оливье» обойдется сахалинцам в этом году дороже, чем «Селедка под шубой»
- 16:35 8 Декабря В России началась международная онлайн-олимпиада по русскому языку как иностранному
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?