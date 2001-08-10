Сахалинская область стала одним из победителей конкурса «Регион добрых дел»

Награждение победителей всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» состоялось на Международном форуме добровольцев. Одним из них стала Сахалинская область.

Как рассказали в региональном агентстве по делам молодежи, островная делегация представила на конкурсе практику реализации волонтерской программы финала VI Национального Чемпионата «WorldSkills Russia» на Сахалине и подготовки волонтёров к I международным играм «Дети Азии».

- Это большая и значимая победа. Эксперты высоко оценили нашу практику, поэтому мы стали одними из лучших и получили сертификат на 6 211 300 рублей. Их мы направим на поддержку ресурсных центров, которые находятся в разных районах области и занимаются поддержкой волонтерского движения, - отметила специалист агентства по делам молодежи Сахалинской области Елена Ким.

Всего на конкурсе отметили 37 регионов, практики которых оценивали эксперты из федеральных министерств, высших учебных заведений и руководители крупнейших всероссийских общественных организаций и благотворительных фондов. Между субъектами-победителями распределили 250 млн рублей.

Международный форум добровольцев проходил в Сочи. Участниками мероприятия стали более семи тысяч волонтеров из России и зарубежных стран.