Островитянкам раскроют секреты успешной мамы

Сахалинская областная библиотека приглашает жительниц региона, имеющих детей в возрасте до 14 лет, на презентацию проекта «Успешная мама». Она состоится 23 декабря в 15.00 в зале заседаний на первом этаже СахОУНБ.

Как ТИА "Острова" рассказали в библиотеке, на мероприятии потенциальные участницы смогут получить информацию о проекте, заполнить анкету-заявку, выбрать программу повышения квалификации, получить ответы на вопросы от сотрудников библиотеки, специалистов Южно-Сахалинского центра занятости, центра социальной поддержки Сахалинской области, ООО «Консультант Плюс Сахалин» и ООО «Информационный Центр Гарант».

Проект «Успешная мама» реализуется в Сахалинской области с января 2018 года в рамках благотворительной программы «Статус: Онлайн», проводимой в России БФ «КАФ». Основная цель проекта – помочь женщинам, имеющим малолетних детей, повысить квалификацию, усовершенствовать свои профессиональные навыки, освоить новые компетенции в области цифровых технологий и права, стать конкурентоспособными на современном рынке труда.

Первый этап проекта стартовал в 2018 году. Тогда обучение прошли 50 молодых мам по 15 образовательным программам – для бухгалтеров и делопроизводителей, IT-специалистов, менеджеров по персоналу и пр. Более 60 женщин, научились составлять резюме, работать в таблице Excel и на сайте Пенсионного фонда РФ, со справочными системами «Консультант Плюс» и «Гарант», получили навыки самостоятельного поиска работы на сайтах трудоустройства и прохождения собеседования.

Второй этап проходил в 2019 году и его участницами стали 162 женщины, из которых 105 повысили квалификацию и приобрели новые профессиональные компетенции. В рамках данного этапа расширился перечень предлагаемых для участниц образовательных программ – они были ориентированы на педагогов, психологов, социальных работников, которые желают подняться на новые профессиональные ступеньки.

Проект «Успешная мама» продолжается. С декабря 2019 года по июнь 2020 года все желающие могут заполнить заявку в центре информационной и цифровой культуры СахОУНБ и выбрать один образовательный курс. Бесплатное обучение будет организовано по профессиям, востребованным на рынке труда Сахалинской области и пройдёт в формате онлайн-курсов, лекций, семинаров, практических заданий. Успешно освоившие учебный материал получат удостоверения о повышении квалификации и сертификаты о приобретённых знаниях и умениях. Участницам проекта окажут психологическую поддержку, помощь в поиске вакансий для удаленной работы. Также проект окажет информационную поддержку бизнес-проектов, разработанных молодыми мамами.

Справки по телефону: 8 (4242) 45-25-43.