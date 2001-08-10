Глава Холмского района ушел в отставку

Валерий Лимаренко признал неудовлетворительной работу главы Холмского района. Такое решение принято по результатам отчета Алексея Летечина перед жителями и депутатами муниципалитета, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Встреча с населением Холмского района состоялась сегодня. Участие в ней принял губернатор Сахалинской области, депутаты Сахалинской областной Думы, представители общественных организаций. Встреча длилась более двух часов. В ходе нее жители озвучили массу проблемных вопросов.

Среди них – большой износ жилого фонда, слабая работа районной администрации по ремонту многоквартирных домов, дворов и районных дорог. Жители говорили о неудовлетворительной работе администрации по благоустройству населенных пунктов. Жаловались на безобразную организацию транспортного сообщения.

Вопросы возникли к Алексею Летечину и в ходе посещения муниципальных объектов. Так, на районной ТЭЦ запас топлива составляет всего 11 дней при норме в 40 дней. С отставанием от графика более чем на полгода идет строительство очистных сооружений на реке Малке.

Кроме того, Алексей Летечин не выполнял поручение губернатора о ежемесячных отчетах перед жителями района.

По результатам отчета глава Холмского района Алексей Летечин подал в отставку. В соответствии с уставом муниципального образования, исполнение обязанностей руководителя городского округа возложены на первого вице-мэра Ольгу Манжару.

Работа по подготовке и проведению конкурса на выборы главы муниципального образования начнется 11 декабря. Участие в ней примут представители администрации губернатора и районного собрания. По поручению Валерия Лимаренко эта работа должна быть проведена в максимально сжатые сроки.