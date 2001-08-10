Минздрав закончил проверку сахалинской областной больницы
Проверка по фактам нарушения законодательства об охране здоровья граждан завершена во всех отделениях сахалинской областной клинической больницы. Сейчас она продолжается по всем лечебно-профилактическим учреждениям области.
Как ТИА "Острова" рассказали в областном правительстве, указанные в публикациях социальных сетей факты были тщательно проверены представителями регионального министерства здравоохранения. В ходе проверки областной больницы нарушения были частично подтверждены.
Согласно данным проверки ведущее медицинское учреждение области обеспечено лекарственными препаратами в достаточном количестве. Между тем зафиксированы нарушения соблюдения правил учета и хранения лекарственных препаратов. Просроченные препараты не были своевременно перемещены в «карантинную зону». Выявлен факт совместного нахождения препаратов одного наименования с нормальным и истекшим сроком годности.
Факт повторного использования одноразовых изделий подтвержден не был. Что касается, металлических клинков для интубации, то они предназначены для многоразового использования, поэтому могут подвергаться стерилизации.
Подвержен факт назначения трех лекарственных препаратов в ноябре-декабре текущего года, срок годности которых истек в октябре-ноябре 2019 года.
Средствами индивидуальной защиты медицинский персонал больницы обеспечен полностью. В достаточном количестве имеются маски, бахилы, перчатки, халаты.
Факт переработки и повышенной нагрузки медицинского персонала подтвержден. Между тем денежная компенсация за отработанное сверхурочно время медицинскими сестрами получена не была. Премии по итогам работы все сотрудники областной клинической больницы получали в едином размере. Лишения премиальных выплат среди среднего медицинского персонала отделения реанимации не зафиксировано.
В отделении прослеживается неправильная организация рабочего процесса. При этом недостатка в кадрах отделение реанимации не испытывает. Текучести кадров среди врачей в этом году не отмечалось. В настоящее время в отделении реанимации работают 15 врачей. Количество среднего медицинского персонала в отделении составляет 29 человек. В течение года на работу было принято 6 новых сотрудников. Два человека уволились по собственному желанию.
«Текучка» наблюдается лишь среди младшего медицинского персонала. В настоящее время в отделении работают 8 человек (по нормативу должно быть 9,5). За год в отделении на работу было принято 6 человек, уволились по собственному желанию 5.
В министерстве ответственному сотруднику, главному врачу сахалинской областной клинической больницы, его заместителю объявлен выговор. Отстранены от должности начмед, главная медицинская сестра больницы; старшая медицинская сестра отделения; заведующий отделением реанимации и заведующая аптечным складом.
По завершению проверки во всех лечебных учреждениях Сахалинской области будет представлена дополнительная информация.
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