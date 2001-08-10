Новое министерство появится в Сахалинской области

Юлия Рокотянская возглавит министерство госуправления Сахалинской области. Ранее она была директором департамента корпоративного университета РУСАЛа. В правительстве Сахалинской области Юлия Владимировна займется созданием нового министерства на базе департамента кадровой политики правительства области. А с 1 февраля 2020 года возглавит новое ведомство, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Юлия Рокотянская в 2005 году окончила Волгоградский государственный педагогический университет по специальности «Учитель математики и информатики», в 2014 году - Московскую юридическую академию им. О.Е. Кутафина по специальности «Юриспруденция» и в 2016 году получила международную степень в университете Кингстона (Лондон) в области управления персоналом.

До назначения Юлия Владимировна прошла карьерный путь от специалиста по кадрам до руководителя подразделений по управлению персоналом в крупных производственных компаниях, последние 10 лет занимала должность директора Корпоративного университета ОК РУСАЛ, и ранее, - директора по персоналу АО «РЖД Логистика».

Министерство госуправления – новая структура в областном правительстве, которая будет отвечать за внутреннюю кадровую политику и кадровые вопросы. В частности, – подбором, обучением, переподготовкой персонала, формированием кадрового резерва и др. Создание нового ведомства не приведёт к увеличению штатной численности чиновников.

Напомним, сейчас в регионе завершается формирование новой структуры сахалинского правительства. Губернатор Валерий Лимаренко поставил перед чиновниками задачу – добиться иного качества жизни на островах. Оно должно выйти на новый уровень, поэтому в работу региональных властей войдет целый комплекс новых направлений деятельности. Начиная с увеличения продолжительности жизни островитян и заканчивая повышением качества городской среды и экологии. Сахалинцам и курильчанам должны быть доступны удобное и современное жилье, хорошие дороги, чистые воздух и вода, широкие возможности для образования, качественная медицина и продукты местного производства.

В структуре органов исполнительной власти будет два главных блока: администрация губернатора Сахалинской области и Правительство Сахалинской области.

В состав администрации войдут министерство государственного управления, блок внутренней политики, правовой департамент, департамент информационной политики, управление по работе с обращениями граждан, контрольное управление и другие подразделения.