Новое министерство появится в Сахалинской области
Юлия Рокотянская возглавит министерство госуправления Сахалинской области. Ранее она была директором департамента корпоративного университета РУСАЛа. В правительстве Сахалинской области Юлия Владимировна займется созданием нового министерства на базе департамента кадровой политики правительства области. А с 1 февраля 2020 года возглавит новое ведомство, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Юлия Рокотянская в 2005 году окончила Волгоградский государственный педагогический университет по специальности «Учитель математики и информатики», в 2014 году - Московскую юридическую академию им. О.Е. Кутафина по специальности «Юриспруденция» и в 2016 году получила международную степень в университете Кингстона (Лондон) в области управления персоналом.
До назначения Юлия Владимировна прошла карьерный путь от специалиста по кадрам до руководителя подразделений по управлению персоналом в крупных производственных компаниях, последние 10 лет занимала должность директора Корпоративного университета ОК РУСАЛ, и ранее, - директора по персоналу АО «РЖД Логистика».
Министерство госуправления – новая структура в областном правительстве, которая будет отвечать за внутреннюю кадровую политику и кадровые вопросы. В частности, – подбором, обучением, переподготовкой персонала, формированием кадрового резерва и др. Создание нового ведомства не приведёт к увеличению штатной численности чиновников.
Напомним, сейчас в регионе завершается формирование новой структуры сахалинского правительства. Губернатор Валерий Лимаренко поставил перед чиновниками задачу – добиться иного качества жизни на островах. Оно должно выйти на новый уровень, поэтому в работу региональных властей войдет целый комплекс новых направлений деятельности. Начиная с увеличения продолжительности жизни островитян и заканчивая повышением качества городской среды и экологии. Сахалинцам и курильчанам должны быть доступны удобное и современное жилье, хорошие дороги, чистые воздух и вода, широкие возможности для образования, качественная медицина и продукты местного производства.
В структуре органов исполнительной власти будет два главных блока: администрация губернатора Сахалинской области и Правительство Сахалинской области.
В состав администрации войдут министерство государственного управления, блок внутренней политики, правовой департамент, департамент информационной политики, управление по работе с обращениями граждан, контрольное управление и другие подразделения.
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