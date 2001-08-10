Очистные сооружения в Холмске будет строить другой подрядчик

С подрядчиком, задержавшим строительство очистных сооружений в Холмске, расторгнут контракт. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки губернатора Валерия Лимаренко в Холмский район. Строительство очистных сооружений на реке Малке идет с отставанием от графика более чем на полгода. В связи с этим глава региона поручил профильным специалистам провести служебное расследование. По её результатам будет принято административное решение, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

– Нам необходимо тщательно разобраться в причинах произошедшего, это нельзя оставлять без внимания. А муниципальной администрации нужно заключить контракт с добросовестной компанией, которая выполнит оставшиеся работы быстро и качественно, – рассказал Валерий Лимаренко. – Мы должны обеспечивать всех жителей Сахалинской области чистой водой. Это вопрос здоровья людей, поэтому к подобным проектам следует подходить со всей ответственностью. Никаких отставаний от плана быть не должно.

Строительство очистных сооружений в Холмске началось в 2017 году. Однако летом 2018 года оно было остановлено. Подрядчику ООО «Модерн Инжиниринг Систем» потребовалось внести изменения в проектно-сметную документацию. Корректировки были необходимы в связи с неучтенными объемами работ и увеличением их общей стоимости.

– Разработчиком проектно-сметной документации являлась то же ООО «Модерн Инжиниринг Систем». Компания фактически расписалась в некачественной работе собственного проекта, – подчеркивает глава областного министерства ЖКХ Андрей Чекулаев. – Причем после корректировки проекта работы шли очень медленно. В адрес подрядчика делали замечания. Он ускорился, однако в сроки все равно не укладывается. Компании не хватает рабочих и техники.

Кроме того, сегодня в Холмске идёт строительство магистрального трубопровода от водозабора «Малка» до центральной части города. Рабочим осталось проложить около 900 метров трассы. Всего её длина составит 5,6 километра. Работы стартовали в 2017 году и завершатся в течение нескольких недель.

Также Валерий Лимаренко посетил холмскую ТЭЦ. Сегодня это главный источник теплоснабжения города. Губернатор поручил заменить котел на объекте и вывести запасы топлива до нормативных показателей. Кроме того, до 2024 года котельная будет газифицирована.