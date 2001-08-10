Тихоокеанское
информационное агентство
11 Декабря 2019
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14:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев предлагают провести «Новогодние Экодворы»

Проект «Экодвор» приглашает сахалинцев присоединиться к флешмобу «Новогодний Экодвор» и рассказать соседям, как провести праздники весело, душевно и без вреда для природы. Об этом сообщает движение ЭКА.

Присоединиться к флешмобу «Новогодний Экодвор» может любой желающий - для этого нужно зарегистрироваться на сайте мойэкодвор.рф и получить бесплатные обучающие материалы: методическое пособие, видео и макеты раздаточных материалов. Провести новогодний Экодвор можно с 14 декабря 2019 года по 8 января 2020 года. Правила участия во флешмобе и идеи для более экологичной подготовки к торжествам можно посмотреть по ссылке.

Среди активностей, которые предлагается провести на «Новогоднем Экодворе»:

  • мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц;

  • создание альтернативной елки из хвороста, картона, оригами; 

  • экологичная упаковка подарков;

  • новогодний фримаркет — обмен одеждой, зимним спортивным инвентарем, материалами для рукоделия, новогодним декором и другими вещами.

Обязательный элемент «Экодвора» — пункт раздельного сбора отходов для передачи вторсырья на переработку.

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