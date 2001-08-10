Сахалинскую областную больницу ждет переформатирование
Проверка, которая сейчас проходит в сахалинских медицинских учреждениях по поручению губернатора Валерия Лимаренко, показывает первые результаты. Областная клиническая больница возглавила список учреждений, которые участвуют в проверке. Из результатов понятно - медицинскую организацию ждет полное переформатирование, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональный минздрав.
- С учетом выявленных нарушений одним из первых этапов мы проверили организацию работы среднего медицинского звена по хранению лекарственных средств и медицинских изделий. В нескольких отделениях были выявлены замечания. А это недопустимо, потому что недоработки медперсонала сказываются на качестве помощи людям- прокомментировал начальник отдела ведомственного контроля регионального минздрава Константин Горфункель.
Работа над ошибками началась с объединения коллектива. Два дня представители среднего звена отрабатывали приемы организации работы - своими лучшими практиками делились коллеги, старшие медицинские сестры отделений с высокими показателями - урологии, ревматологии, гемодиализа, гематологии и других. В режиме беспрерывной сессии разбирали каждый пункт - по правилам хранения лекарственных средств, алгоритмам ведения больных, по стандартам оказания медицинской помощи. Поддержать и направить специалистов помогали представители других областных медицинских организаций и минздрава.
- Мы поняли, что проблемы, которые мы раз за разом отодвигали, - не безвыходны. Для их решения у нас есть все возможности, но двигаясь по одной орбите, мы не видели других путей, - поделилась медицинская сестра одного из отделений.
- Мы ставим себе цель развить лучшую модель оказания медицинской помощи. Это амбициозная задача, но, если мы не устраним проблемы, которые годами не решались, а врачи, медсестры боялись их выплеснуть под страхом осуждения, мы будем постоянно спотыкаться и топтаться на одном уровне. Мы хотим навести порядок, поэтому надо знать - минздрав уделяет этим проблемам значительное внимание, - отметил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.
Для решения медицинских вопросов, как коллективных, так и личных, можно воспользоваться электронной почтой- направив письмо в интернет-приемную ведомства или путем личного обращения в Минздрав. Также глава ведомства по возможности лично отвечает в своем инстаграм-аккаунте.
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