Метель и сильный ветер накроют 13 районов Сахалина
С утра 12 декабря на территории Томаринского, Холмского, Невельского, Поронайского, Углегорского, Макаровского и Долинского районов прогнозируется снег (7-19 мм за 12 часов), местами сильный (20 мм и более за 12 часов) на крайнем юге с дождем, налипание мокрого снега.
Кроме этого, на территории Смирныховского, Анивского, Корсаковского, районов и Южно-Сахалинск ожидаются сильные осадки, усиление ветра до 15-23 м/с. В Южно-Курильском и Курильском районах прогнозируется усиление ветра до 19-24 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:00 Сегодня ВТБ почти на четверть увеличил кредитный портфель на Камчатке
- 10:40 Сегодня Новое министерство появится в Сахалинской области
- 09:30 Сегодня Глава Холмского района ушел в отставку
10:20 Сегодня Медали всероссийских соревнований по лыжным гонкам завоевали сахалинцы
- 11:00 5 Декабря Сахалинские семьи будут получать выплаты на ребенка до трех лет
- 13:00 5 Декабря Банк ВТБ открыл сервис оплаты по QR-коду через СБП
14:30 5 Декабря Южно-сахалинские детские сады подводят итоги года
- 11:25 5 Декабря Туристический поток третий год подряд растет на Сахалине
- 15:15 18 Ноября К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
- 13:00 14 Ноября Неоплаченные штрафы едва не сорвали сахалинцу выезд за границу
- 11:30 22 Ноября Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе
- 16:20 13 Ноября Двенадцать районов островного региона охватит циклон
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?