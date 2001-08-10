Тихоокеанское
информационное агентство
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17:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Метель и сильный ветер накроют 13 районов Сахалина

С утра 12 декабря на территории Томаринского, Холмского, Невельского, Поронайского, Углегорского, Макаровского и Долинского районов  прогнозируется снег (7-19 мм за 12 часов), местами сильный (20 мм и более за 12 часов) на крайнем юге с дождем, налипание мокрого снега.

Кроме этого, на территории Смирныховского, Анивского, Корсаковского, районов и Южно-Сахалинск ожидаются сильные осадки, усиление ветра до 15-23 м/с. В Южно-Курильском и Курильском районах прогнозируется усиление ветра до 19-24 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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