Островитяне могут дать название скоростным рельсовым автобусам

Жители Сахалинской области могут дать название скоростным рельсовым автобусам. Сбор предложений стартовал на официальных страницах губернатора Валерия Лимаренко в социальных сетях. Он продлится до конца этой недели. Главный критерий – название должно отражать уникальные особенности Сахалинской области. Среди уже поступивших предложений – «Сивуч», «Чайка» и «Косатка», сообщили в региональном правительстве.

С инициативой организовать народное голосование выступило руководство островного региона. В свою очередь ОАО «РЖД» эту идею поддержало.

Сбор предложений продлится до 15 декабря включительно. А с 16 декабря стартует голосование за самый популярный вариант. Окончательное решение о присвоении названия будет принято комитетом по управлению портфелем брендов холдинга ОАО «РЖД».

Напомним, в этом году Сахалин получил три рельсовых автобуса самой современной модификации – РА-3. Островной регион стал первым в России, где начали использовать эту модель скоростных поездов. Еще три рельсовых автобуса приобретут для острова в следующем году.

Страницы губернатора Сахалинской области в социальных сетях:

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