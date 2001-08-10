Дошкольников из Южно-Сахалинска научили лепить пельмени

Воспитанники детского сада №50 «Карусель» в Южно-Сахалинске готовятся к празднованию Дня пельменя. Ребята научились лепить «хлебное ушко» и узнали историю происхождения знаменитого блюда. Об этом ТИА "Острова" рассказали в администрации областного центра.

- Пельмени - это традиционное русское угощение, которое любят готовить всей семьей на Новый год. Наш детский сад всегда принимает активное участие во всех городских мероприятиях. И в этот раз мы решили поддержать инициативу администрации Южно-Сахалинска и тоже по-своему поучаствовать в фестивале пельменей. Уверена, что такое занятие будет не только интересно для ребят, но и очень полезно и познавательно, - рассказала Наталья Туркина, заведующая МБДОУ №50 «Карусель».

Детям рассказали о том, как и кто придумал традиционные русские пельмени, какие их виды бывают в других странах, какие бывают начинки. Затем маленькие поварята увлеченно принялись лепить свои первые пельмешки.

- Мне очень понравилось раскатывать лепешку из теста и прятать в него шарик из фарша. Я и дома потом всех научу лепить пельмени, потому что очень их люблю, - поделилась впечатлениями Василиса Скапинцева, воспитанница детского сада «Карусель».

Напомним, День пельменя в областной столице отметят 14 декабря. В этом году праздник развернется на ярмарочной площадке у Дома торговли (пр. Мира, 106а). Обращаем внимание, что время проведения мероприятия скорректировано. Массовое гулянье начнется в 12.00. В программе фестиваля: работа фуд-корта, конкурсы на скоростное поедание пельменей «Пельмешки без спешки», лепку пельменей и сборку механической мясорубки на время, лотерея и многое другое. Победители получат по 3 кг пельменей каждый.

С подробной информацией о проведении фестиваля пельменей можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.