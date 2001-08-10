Сегодня днем в части Южно-Сахалинска не будет холодной воды

Сегодня, 12 декабря, в нескольких районах Южно-Сахалинска отключат холодную воду. Как ТИА "Острова" сообщили в Горводоканале, это связано с проведением ремонтных работ. Ограничения коснутся:

- с 9.00 до 18.00 район ул. Сахалинская - Комсомольская - Хабаровская - Мира;

- с 10.00 до 14.00 Дальнее (ул. Алых роз, Шебунина, Крымская, 1-я Московская, Байкальская, Большая полянка, Бориса Полевого, Монетная, Рассветная, Ближняя).

По всем вопросам, связанным с подачей холодной воды, горожане могут обращаться в диспетчерскую МКП «Городской водоканал» по телефону 72-32-40.