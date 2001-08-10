Участок автодороги закрыли в Корсаковском районе

В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги: «Корсаков - Новиково» с 0 по 34 км (Корсаков - Озерское).

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок в указанном направлении, заранее планировать маршрут с учетом погодных условий, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное УМВД России по островному региону.