Тихоокеанское
информационное агентство
13 Декабря 2019
Сегодня 00:29
63,23|70,43|63,68
Метель обрушится завтра на Сахалинскую область
13:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Почти три тысячи браков заключили сахалинцы в этом году

За январь - октябрь в Сахалинской области отмечена естественная убыль населения. Зарегистрировано в органах ЗАГС 4778 родившихся и 5108 умерших. Естественная убыль составила 330 человек, за аналогичный период 2018 года убыль составляла 114 человек. Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в  Южно-Сахалинске, Северо-Курильске, Курильске, Южно-Курильске.

В области зарегистрировано 2793 брака и 2124 развода против 3094 браков и 2292 разводов, зарегистрированных за аналогичный период 2018 года, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинстат. 

По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области, за январь - октябрь 2019 года на Сахалин и Курилы прибыло 16592 человека, из которых 53,9% – на постоянное место жительства. Выбыло 17275 человек, из которых 75,6% снято с регистрационного учета по прежнему месту жительства. В пределах Сахалинской области поменяли место жительства 6033 человека. Миграционная убыль составила 683 человека, сообщили в пресс-службе Сахалинстата.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Когда вы начинаете готовиться к Новому году?