Почти три тысячи браков заключили сахалинцы в этом году

За январь - октябрь в Сахалинской области отмечена естественная убыль населения. Зарегистрировано в органах ЗАГС 4778 родившихся и 5108 умерших. Естественная убыль составила 330 человек, за аналогичный период 2018 года убыль составляла 114 человек. Превышение числа родившихся над числом умерших отмечено в Южно-Сахалинске, Северо-Курильске, Курильске, Южно-Курильске.

В области зарегистрировано 2793 брака и 2124 развода против 3094 браков и 2292 разводов, зарегистрированных за аналогичный период 2018 года, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу Сахалинстат.