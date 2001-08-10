Движение автомобилей ограничат из-за открытия елки в Южно-Сахалинске

Из-за проведения мероприятий в честь открытия главной елки города в Южно-Сахалинске 14 декабря ограничат движение по следующим улицам:

С 20.00 13 декабря до 16.00 14 декабря будет ограничена остановка транспортных средств на участке ул. Дзержинского от ул. Хабаровской до ул. А. Буюклы.

14 декабря с 16.00 до 21.00 будет закрыт проезд на следующих участках городских дорог:

- Коммунистический проспект от ул. Чехова до пр. Мира;

- ул. Дзержинского от ул. Хабаровской до ул. А. Буюклы;

- ул. А. Буюклы от пр. Мира до ул. Дзержинского.