Тихоокеанское
информационное агентство
13 Декабря 2019
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14:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Движение автомобилей ограничат из-за открытия елки в Южно-Сахалинске

Из-за проведения мероприятий в честь открытия главной елки города в Южно-Сахалинске 14 декабря ограничат движение по следующим улицам:

С 20.00 13 декабря до 16.00 14 декабря будет ограничена остановка транспортных средств на участке ул. Дзержинского от ул. Хабаровской до ул. А. Буюклы.

14 декабря с 16.00 до 21.00 будет закрыт проезд на следующих участках городских дорог:

- Коммунистический проспект от ул. Чехова до пр. Мира;

- ул. Дзержинского от ул. Хабаровской до ул. А. Буюклы;

- ул. А. Буюклы от пр. Мира до ул. Дзержинского.

Просьба водителей учитывать данные перекрытия дорог для планирования своих маршрутов, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию города. 

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