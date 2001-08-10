Метель обрушится завтра на Сахалинскую область

Ночью 13 декабря на территории Углегорского, Томаринского, Холмского, Невельского, Поронайского, Макаровского и Долинского районов прогнозируется метель, видимость 500 м и менее, ветер 17-22 м/с, на побережьях 25-30 м/с. На территории Южно-Курильского и Курильского районов ожидается западный ураганный ветер 33-35 м/с.

Кроме того 13 декабря на территории Северо-Курильского района прогнозируются сильные осадки, усиление ветра до 17-22м/с. На территории Смирныховского, Анивского, Корсаковского районов и г. Южно-Сахалинска прогнозируется снег, усиление ветра до 15-20 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на главное управление МЧС России по Сахалинской области.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области, рекомендует жителям указанных районов:

- без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов;

- уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;

- отложить выезды на рыбалку, охоту и т.п. на период действия предупреждения;

- туристическим группам, находящимся на маршрутах, следует переждать непогоду в подготовленных для этого местах;

- остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;

- при необходимости обращаться в дежурные службы.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.